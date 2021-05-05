На трассе в Волгоградской области – новая жертва





На роковой трассе в Волгоградской области снова погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне вечером на 164 км. ФАД «Волгоград-Каменск-Шахтинский». «ВАЗ-2108» под управлением 40-летнего водителя двигался со стороны Ростов-на-Дону в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения, затем вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия медиков. В ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" пояснили, что на данной трассе в границах Волгоградской области по итогам прошлого года аварийность снизилась на 29%, а количество погибших- на 67%.



