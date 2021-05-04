Экономика

Банк «Открытие»: чего ждать на рынке нефти в мае

Экономика 04.05.2021 20:31
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04.05.2021 20:31


Комментарии   Анны Мориной, руководителя аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» о ситуации на мировом рынке нефти ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Очередное заседание ОПЕК+ 27-28 апреля не принесло сюрпризов. Страны подтвердили план увеличения добычи, согласованный в начале апреля об ограничении добычи с мая на 6,55 млн баррелей в сутки (мбс), с июня – на 6,2 мбс, с июля – на 5,759 мбс. Из интересного, в этот раз раскрыли полный перечень ограничений на добычу по странам-участникам.
Так, на Россию придется небольшое увеличение, разрешенная добыча в мае составит 9,418 миллионов баррелей в сутки, прирост в июне составит 39 тысяч баррелей в сутки и 38 тысяч баррелей в сутки в июле. Темпы прироста добычи Саудовской Аравии будут выше (+115 тысяч баррелей в сутки в июне и +148 тысяч баррелей в сутки в июле) и в итоге к июлю добыча России и Саудовской Аравии (без учета дополнительного добровольного сокращения) сравняется и составит по 9,495 миллионов баррелей в сутки. Напомним, что стартовая цифра добычи, от которой рассчитывается снижение – это 11 миллионов баррелей в сутки для обеих стран.
Майское заседание было решено отменить и следующая встреча состоится 1 июня 2021.
Рынок довольно позитивно воспринял решение ОПЕК+, поскольку увидел подтверждение приверженности текущих договоренностей и как хороший сигнал восстановления спроса. Цена на нефть марки Брент в течение торговой сессии 30 апреля подрастала к 68,4 долларов за баррель, но затем скорректировалась к 66,7 долларов за баррель.
Основными рисками для спроса на нефть все еще являются ограничения на международные перелеты, спрос на керосин находится на уровне около 50% от нормального, а в общем потреблении нефти на него приходилось 7-8%. Ограничения на автомобильные поездки в связи с локдаунами снижают потребление бензина и дизеля на 10-20%.
С другой стороны, достаточно быстрая вакцинация населения в США, Великобритании, Израиле и хорошие показатели по замедлению заражаемости в этих странах после достижения критической массы привитых дают надежду на возможность восстановления этих выпавших объемов спроса.
С точки зрения цен рынок все еще остается регулируемым действиями ОПЕК+, более-менее равновесный диапазон цен сейчас находится около 65 долларов за баррель с волатильностью вокруг этого уровня в зависимости от новостного фона.

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