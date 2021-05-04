Расследования

Погибшие в Ставрополье волгоградские баскетболистки ехали на автобусе без лицензии и техосмотра

Расследования 04.05.2021 13:38
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04.05.2021 13:38


Прокуратура Волгоградской области выявила грубейшие нарушения в организации перевозки баскетбольной команды школы олимпийского резерва №2, разбившейся 30 апреля в Ставропольском крае. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, у водителя микроавтобуса не было путевого листа, лицензии на перевозку, а карта техосмотра была недействительной.
При осмотре попавшего в жуткое ДТП транспорта 2005 года выпуска были обнаружены технические неисправности и условия, при которых эксплуатация автобуса запрещена. Так, на заднем ряду сидений не было предусмотренных конструкцией автомобиля ремней безопасности.
Кроме того, по материалам проверки прокуратуры, грубейшие нарушения допустило руководство спортивной школы олимпийского резерва №2 еще на стадии подготовки к соревнованиям. За 15 дней до трагедии директор учреждения издала приказ об участии команды девочек 2008-2009 года рождения в соревнованиях по баскетболу в Черкесске согласно календарному плану мероприятий на год. Соблюдение всех правил при организации поездок на подобные соревнования контролирует комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда.
Вопреки установленным комитетом требованиям директор СШОР № 2 приняла решение отправить детей на микроавтобусе без каких-либо юридических взаимоотношений с перевозчиком. Органы ГИБДД о предстоящей поездке по маршруту «Волгоград – Черкесск» протяженностью 675 км не были уведомлены. Транспорт в нарушение правил не был оснащен проблесковым маячком желтого цвета, опознавательным знаком «Дети» и устройством для ограничения скорости 60 км/ч.
По результатам проверки прокуратура Волгограда внесла представление в адрес главы города с требованием принять меры по устранению нарушений законодательства и провести дополнительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность при перевозках детей. Надзорный орган также организовал аналогичные проверки в отношении других организаций, которые работают с несовершеннолетними. Структурные подразделения администрации Волгограда издали приказы по подведомственным учреждениям о запрете организованных поездок групп учащихся за пределы региона на автомобильном транспорте. «Дата окончания действия запрета в приказах не обозначена», - сообщили в мэрии.
Напомним, 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края на федеральной трассе Астрахань – Ставрополь произошло жуткое ДТП. Водитель легкового автомобиля при обгоне столкнулся по касательной с грузовиком, который опрокинулся и врезался в микроавтобус с детской баскетбольной командой из Волгограда. Пострадали 18 человек, в том числе погибли пятеро девочек. Возбуждено уголовное дело, арестован водитель легковушки, спровоцировавший автокатастрофу. Накануне, 3 мая в Волгоградской области был объявлен траур, в тот же день в Волгограде простились с погибшими детьми.

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