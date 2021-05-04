«Что пили?»: в Волгограде сотрудники ДПС задержали 30 пьяных водителей











В Волгограде сотрудники ГИБДД за прошедшие сутки задержали сразу 32 водителей, которым бурное празднование длинных выходных не помешало сесть за руль в нетрезвом состоянии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД, трое задержанных попались на пьяном вождении повторно – в отношении них будут возбуждены уголовные дела.

Нетрезвые водители попались экипажам ДПС в разных районах областного центра. Так, в Красноармейском районе дорожный патруль остановил 30-летнего водителя автомобиля «BMW» с признаками опьянения – освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя. Аналогично были задержаны 37-летний волгоградец за рулем машины «Vortex» в Дзержинском районе и 25-летний автолюбитель на «Ниве», который помимо этого не имел водительского удостоверения. В отношении всех нарушителей были составлены протоколы по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения).