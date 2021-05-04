Расследования

Волгоградец покусал полицейского на парковке торгового центра

Расследования 04.05.2021 09:49
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04.05.2021 09:49


К 1 году 6 месяцам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда за применение насилия в отношение представителя власти. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление областного суда, защитник осужденного пытался оспорить приговор Дзержинского районного суда, считая его чрезмерно суровым, но суд оставил его без изменения.
Согласно материалам дела, осужденный признан виновным в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Инцидент произошел возле торгового центра в Дзержинском районе Волгограда. Мужчина распивал спиртное в общественном месте, чем привлек внимание полицейских. Стражи порядка подошли к нарушителю, предъявили свои служебные удостоверения, сообщив, что он совершает административное правонарушение. Однако волгоградец эти замечания проигнорировал. Полицейские решили доставить нарушителя в отдел, но он попытался скрыться. Его догнали на парковке торгового центра. Пьяный мужчина при задержании ударил сотрудницу полиции ногой, а потом два раза укусил в правую кисть и в область бедра.
В содеянном он полностью сознался, принес свои извинения. Однако суд посчитал это недостаточным для снижения размера наказания. Приговор вступил в силу.

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