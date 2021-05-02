Волжанин едва не погиб при пожаре в собственной квартире





Житель Волжского пострадал во время пожара в пятиэтажном доме на улице Пионерской, произошедшем накануне вечером. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 17.59: в одной из комнат горели домашние вещи на площади 4 квадратных метров.

Спустя 11 минут после вызова пожарные расчеты 32-ой пожарно-спасательной части прибыли на место ЧП, потушили огонь и обнаружили пострадавшего. Причины возгорания выясняются.