Волжанин едва не погиб при пожаре в собственной квартире

Происшествия 02.05.2021 10:07
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02.05.2021 10:07
Житель Волжского пострадал во время пожара в пятиэтажном доме на улице Пионерской, произошедшем накануне вечером. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 17.59: в одной из комнат горели домашние вещи на площади 4 квадратных метров.
Спустя 11 минут после вызова пожарные расчеты 32-ой пожарно-спасательной части прибыли на место ЧП, потушили огонь и обнаружили пострадавшего. Причины возгорания выясняются.
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