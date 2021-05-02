Православные христиане Волгоградской области встречают Пасху





В эти минуты в православных храмах Волгоградской области проходят пасхальные богослужения, объединившие тысячи верующих региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу волгоградской епархии, в Казанском кафедральном соборе праздничную службу проводит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.





Православные начали посещать храмы еще накануне, в Страстную (Великую) субботу – в храме Всех Святых, в Земле Российской Просиявших побывал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он поставил свечи и пообщался с настоятелем прихода.





Праздничные службы продолжатся вечером 2 мая. Сегодня в Волгоград доставят Благодатный огонь, сошедший в субботу в Иерусалиме. Забрать его частицу к себе в дом православные Волгоградской области смогут на пасхальной вечерне, которая начнется в 17.00 в Казанском кафедральном соборе. Все богослужения в этом году проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.