Нарушитель границы в Волгоградской области попался служебной собаке





Волгоградские пограничники совместно с казахстанской погранслужбой поймали очередного нарушителя границы в Палласовском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Волгоградской области, гражданин одной из стран ближнего зарубежья попытался незаконно пробраться на территорию России, но его догнала служебная собака.

Нарушитель успел спрятать на границе рюкзак с продуктами и документами – его также нашли четвероногие помощники пограничников. Дознаватели волгоградского погрануправления составили на задержанного иностранца административный протокол и передали его пограничникам Казахстана.