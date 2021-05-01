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В Волгоградской области 3 мая объявлен траур после гибели детей на Ставрополье

Главное 01.05.2021 11:49
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01.05.2021 11:49




Губернатор Волгоградской области объявил траур  3 мая в связи с трагедией, которая произошла накануне в Ставропольском крае. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, где сегодня прошло заседание оперативного штаба, которое началось с минуты молчания. Напомним, в страшном ДТП погибли пятеро воспитанниц волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2, еще девять подростков получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали трое взрослых. 
Расследованием уголовного дела занимается главное следственное управление СК РФ. 
В настоящее время из числа пострадавших 3 жителя Волгоградской области, в том числе 1 ребенок, госпитализированы в Грачевскую ЦРБ Ставропольского края. Их жизни ничего не угрожает. 9 жителей Волгоградской области, среди которых 8 детей, эвакуированы в город Ставрополь, из них 3 детей находятся в крайне тяжелом состоянии, 2 детей – в тяжелом состоянии, 3 детей – в состоянии средней степени тяжести. Один человек находится в удовлетворительном состоянии и проходит амбулаторное лечение.
Проводятся постоянные консультации с Министерством здравоохранения Российской Федерации и ведущими специалистами профильных клиник Минздрава России. В случае необходимости и при наличии медицинских показаний для транспортировки детей будет организован их перевод в профильные московские клиники. Всем пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с тяжестью полученных травм.
Как отметил губернатор, организовано взаимодействие с родственниками погибших и пострадавших жителей Волгоградской области, которым оказывается всесторонняя психологическая и социальная помощь. Родственники  пострадавших детей уже выехали в Ставропольский край. "В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей – по 1 млн. рублей; семьям пострадавших детей – по 200 тыс. рублей; дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести, – по 200 тыс. рублей. Кроме того, при необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства. Городу Волгограду поручаю предусмотреть дополнительные меры поддержки семьям детей погибших и пострадавших в результате трагедии в ДТП в Ставропольском крае", - заявил Андрей Бочаров. Профильному комитету совместно с администрацией города Волгограда также было дано поручение провести проверку законности организации выезда детей на соревнования и представить результаты проверки для принятия дальнейшего решения.
Глава региона также выразил соболезнования родным погибшим от имени жителей Волгоградской области. 

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