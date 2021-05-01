Губернатор Волгоградской области объявил траур 3 мая в связи с трагедией, которая произошла накануне в Ставропольском крае. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, где сегодня прошло заседание оперативного штаба, которое началось с минуты молчания. Напомним, в страшном ДТП погибли пятеро воспитанниц волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2, еще девять подростков получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали трое взрослых.

Расследованием уголовного дела занимается главное следственное управление СК РФ.

В настоящее время из числа пострадавших 3 жителя Волгоградской области, в том числе 1 ребенок, госпитализированы в Грачевскую ЦРБ Ставропольского края. Их жизни ничего не угрожает. 9 жителей Волгоградской области, среди которых 8 детей, эвакуированы в город Ставрополь, из них 3 детей находятся в крайне тяжелом состоянии, 2 детей – в тяжелом состоянии, 3 детей – в состоянии средней степени тяжести. Один человек находится в удовлетворительном состоянии и проходит амбулаторное лечение.