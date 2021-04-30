Уголовное дело по факту гибели волгоградских детей под Ставрополем расследуют в главном управлении СК





Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в ГСУ уголовное дело по факту гибели пятерых детей из Волгограда в ДТП в Ставропольском крае. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, сейчас на месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа краевого следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.