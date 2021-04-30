Расследования

Уголовное дело по факту гибели волгоградских детей под Ставрополем расследуют в главном управлении СК

Расследования 30.04.2021 22:13
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30.04.2021 22:13


Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в ГСУ уголовное дело по факту гибели пятерых детей из Волгограда в ДТП в Ставропольском крае. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, сейчас на месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа краевого следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Автокатастрофа с участием микроавтобуса, перевозившего команду волгоградской школы олимпийского резерва №2 на соревнования, произошла сегодня около 16.30. По предварительным данным, на 535-ом км автодороги Р-216 в населенном пункте Ямки водитель отечественной легковушки начал обгон грузовика, не успел завершить маневр и столкнулся по касательной с грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся и врезался в двигавшийся во встречном направлении микроавтобус, в котором ехали 17 человек, из которых 14 несовершеннолетних. Погибли пятеро детей, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Нарушение правил дорожного движения» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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