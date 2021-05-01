Банк «Открытие» стал лауреатом премии Effie Awards Russia

Экономика 01.05.2021 11:15
0
01.05.2021 11:15
Социальный проект #Немаловажный в поддержку малого и среднего бизнеса, запущенный в 2020 году банком «Открытие» совместно с «Национальной Медиа Группой», получил «бронзу» самой престижной международной премии в области рекламы и маркетинга Effie Awards Russia 2021 в номинации «Кампании с краткосрочным эффектом». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в экономике бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк «Открытие». Партнером проекта был выбран холдинг «Национальная Медиа Группа», который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк «Открытие» смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.
В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей.
Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ – клиентов любых банков, а не только банка «Открытие».
Церемония вручения наград состоялась 27 апреля.
Премия Effie Awards Russia вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций.
Реклама
В Волгограде состоялся выпускной «Школы фермера»30.04.2021 16:14
Экономика 30.04.2021 16:14
Сбер снижает тарифы для корпоративных клиентов30.04.2021 14:14
Экономика 30.04.2021 14:14
ТМК подвела итоги мероприятий по снижению рисков травматизма на ВТЗ30.04.2021 12:23
Экономика 30.04.2021 12:23
Банк «Открытие» расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса29.04.2021 16:44
Экономика 29.04.2021 16:44
ВТБ запускает программу лояльности для среднего и малого бизнеса29.04.2021 13:49
Экономика 29.04.2021 13:49
ВТБ: портфель привлеченных средств физлиц превысил 7 трлн рублей29.04.2021 11:26
Экономика 29.04.2021 11:26
Банк «Открытие» профинансирует проект «Арктик СПГ 2»29.04.2021 09:38
Экономика 29.04.2021 09:38
Волгоградское отделение Сбербанка увеличило объёмы выданных кредитов застройщикам региона28.04.2021 19:54
Экономика 28.04.2021 19:54
Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков28.04.2021 17:12
Экономика 28.04.2021 17:12
«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФов28.04.2021 12:52
Экономика 28.04.2021 12:52
ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов28.04.2021 11:49
Экономика 28.04.2021 11:49
Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»28.04.2021 10:31
Экономика 28.04.2021 10:31
Банк «Открытие» профинансировал первый в России комплекс по производству мелованного картона27.04.2021 18:57
Экономика 27.04.2021 18:57
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом формате27.04.2021 17:47
Экономика 27.04.2021 17:47
Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента27.04.2021 16:11
Экономика 27.04.2021 16:11
Реклама