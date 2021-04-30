Происшествия

В центре Волгограда иномарка сбила ребенка

Происшествия 30.04.2021 17:25
0
30.04.2021 17:25


Автомобиль "Mitsubishi Lancer", которым управлял 33-летний мужчина, сбил 8-летнюю девочку в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке ГУ МВД России по Волгоградской области, все произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Пархоменко. Водитель пояснил, что он не заметил ребенка из-за пробки, которая образовалась как раз на этом участке дороги. Девочку госпитализировали. Проводится проверка.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Происшествия
30.04.2021 18:20
Происшествия 30.04.2021 18:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.04.2021 16:28
Происшествия 30.04.2021 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.04.2021 11:42
Происшествия 30.04.2021 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2021 19:36
Происшествия 29.04.2021 19:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2021 11:01
Происшествия 29.04.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2021 08:53
Происшествия 29.04.2021 08:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2021 17:32
Происшествия 28.04.2021 17:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2021 15:32
Происшествия 28.04.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2021 10:08
Происшествия 28.04.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.04.2021 10:25
Происшествия 27.04.2021 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2021 16:36
Происшествия 26.04.2021 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2021 09:06
Происшествия 26.04.2021 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2021 16:44
Происшествия 25.04.2021 16:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2021 11:01
Происшествия 25.04.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2021 10:06
Происшествия 25.04.2021 10:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:55
В районе Ставрополья введен режим ЧС из-за страшного ДТП с автобусом из ВолгоградаСмотреть фотографии
20:24
21-километровая пробка испортила праздничное настроение волгоградцевСмотреть фотографии
20:04
Медики спасают оставшихся в живых детей из Волгограда, пострадавших в жутком ДТП на СтавропольеСмотреть фотографии
19:30
Пятеро погибших: стали известны обстоятельства страшного ДТП с автобусом с волгоградскими спортсменками в Ставропольском крае (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:20
В Ставрополье разбился автобус с детьми из Волгограда: есть погибшиеСмотреть фотографии
17:42
Под Волгоградом главу поселения отстранили от должности и отправили под домашний арестСмотреть фотографии
17:25
В центре Волгограда иномарка сбила ребенкаСмотреть фотографии
17:04
С заботой о природе: завод AB InBev Efes в Волжском принял участие в городском субботникеСмотреть фотографии
16:57
График работы волгоградских больниц и поликлиник в майские праздникиСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде задержали киберхулигана за оскорбления в соцсетяхСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде состоялся выпускной «Школы фермера»Смотреть фотографии
15:49
Машины и деньги арестовали в Волгоградской области по делу о незаконном обороте алкоголя и табакаСмотреть фотографии
14:50
Губернатор Волгоградской области сделал прививку от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Обвиняемого в терроризме подростка из Волгограда пока оставят в психбольницеСмотреть фотографии
13:13
ВТБ: спрос россиян на авиабилеты в преддверии майских праздников вырос на четверть по сравнению с 2019 годомСмотреть фотографии
13:02
В Волгоградской области ослабили коронавирусные запретыСмотреть фотографии
12:27
Смертоносный вирус убил семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:23
ТМК подвела итоги мероприятий по снижению рисков травматизма на ВТЗСмотреть фотографии
12:21
"Он уникален": в Волгоградской области восстановили разрушенный паводком дореволюционный мост (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
В рамках Зелёного марафона 12 000 новых деревьев будут высажены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
Он совсем немного не дожил до Дня Победы: в Волгограде умер 97-летний фронтовикСмотреть фотографии
11:42
Четверо пострадавших и один труп: под Волгоградом произошло лобовое ДТПСмотреть фотографии
10:46
«Был врачом от Бога»: коллеги погибшего пульмонолога в Волгоградской области потрясены смертью доктораСмотреть фотографии
10:32
Инструкция для пациентов от экспертов ОМС: как получить медицинскую помощь в федеральном центреСмотреть фотографии
10:08
Рисуют белым и желтым: на волгоградских дорогах обновляют разметкуСмотреть фотографии
09:58
Россия выступила организатором международной публичной дискуссии «Измерения для здоровья»Смотреть фотографии
09:36
В Казанский собор в Волгограде прибудет благодатный огоньСмотреть фотографии
09:02
Волонтеры выдвинулись на поиски пропавшей девушки в Урюпинске Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:58
Сотрудники ВОЛМА позаботились о благоустройстве территории вокруг завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:36
"Ковид виноват": в Волгоградской области врач-пульмонолог поджег себя в лесополосеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 