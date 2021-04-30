График работы волгоградских больниц и поликлиник в майские праздники

Общество 30.04.2021 16:57
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30.04.2021 16:57
С 30 апреля по 10 мая включительно все больницы городов и районов Волгоградской области, а также станции скорой медицинской помощи и травмпункты будут работать в круглосуточном режиме, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр.
Ежедневно в установленные часы работы примут пациентов кабинеты и отделения неотложной помощи при поликлиниках.
Дежурные стоматологи волгоградских медицинских организаций готовы оказать неотложную помощь ежедневно с 9-00 до 15-00. В ночное время взрослое население может обратиться в отделение челюстно-лицевой хирургии Волгоградской областной клинической больницы № 1. Все районные стоматологии, а также стоматологические кабинеты центральных районных больниц будут работать по установленному графику.
В штатном режиме — в установленные часы работы — продолжат работу учреждения, оказывающие помощь беременным и родильницам.
Юным пациентам, в том числе с COVID-19, врачи поликлиник окажут помощь ежедневно с 8-00 до 20-00. Неотложные вызовы будут приниматься до 20-00. С подробными графиками работы на период праздников жители смогут ознакомиться на сайтах организаций.
В период майских праздников продолжится и массовая вакцинация населения от COVID-2019: бригады врачей будут работать ежедневно в установленные часы работы медорганизаций. Также получить прививку можно в одном из торгово-развлекательных комплексов Волгограда и Волжского, городском дворце культуры Фролово. Также в течение праздничных дней для жителей региона в прививочных пунктах, расположенных в ТЦ, будет доступна и вторая компонента вакцины — завершить иммунизацию могут те, у кого уже прошел 21 день с момента первой вакцинации.
В одну смену организуют дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи. Также на период праздников не будет остановлена работа клинико-диагностических лабораторий по проведению ПЦР-диагностики. В медучреждениях создан необходимый запас препаратов, предметов медицинского назначения.
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