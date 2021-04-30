В Волгограде задержали киберхулигана за оскорбления в соцсетях

Происшествия 30.04.2021 16:28
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30.04.2021 16:28
Следственный комитет займется 53-летним жителем Кировского района, который, по версии правоохранителей, издевался над людьми и участниками Великой Отечественной войны в интернете. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, поиски киберхулигана начались, когда с волгоградскими правоохранителями связались адыгейские полицейские с просьбой о помощи в розыске подозреваемого. Выяснилось, что жительница Республики Адыгеи, «гуляя» по просторам социальных сетей, обратила внимание на одного пользователя, который не стеснялся оскорблять людей и их родственников - участников войны. Женщина не смогла остаться равнодушной, связалась с автором "пасквилей" и попросила его остановиться. После чего между ними завязалась неприятная переписка. Интернет-хулиган в отместку исказил несколько фотографий женщины и выложил их в соцсети на всеобщее обозрение. Но она не стала терпеть подобные проделки и обратилась в местную полицию. Те установили, что аккаунт принадлежит жителю Кировского района города Волгограда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Свою вину он полностью признал, но причины, которые его сподвигли на проделки в интернете, не назвал. Волгоградские полицейские установили, что 53-летний мужчина неоднократно унижал других пользователей социальных сетей. Только делал он это обдуманно, выбирая жителей близлежащих стран, рассчитывая, что его никто не будет искать. Сейчас материал по доследственной проверке передан в органы следственного комитета для принятия процессуального решения. Жительница Адыгеи письменно поблагодарила сотрудников Главного Управления МВД России по Волгоградской области за проделанную работу.
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