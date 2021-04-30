"Он уникален": в Волгоградской области восстановили разрушенный паводком дореволюционный мост (ВИДЕО)
Общество 30.04.2021 12:21
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30.04.2021 12:21
В Ольховском районе Волгоградской области за сутки восстановили движение по мосту, подъезд к которому был размыт в результате половодья. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона. Напомним, ранним утром 29 апреля у села Липовка из-за большого потока воды пострадал подъезд к мосту на реке Голая. Транспорт перенаправили по объездным дорогам. На место происшествия прибыли 11 единиц спецтехники – экскаваторы, самосвалы, каток и автогрейдер, а также 20 специалистов-дорожников компании «Рисна», которая ремонтирует мост через Волжскую ГЭС. Тяжелая техника работала всю ночь. В результате за максимально короткий срок удалось засыпать образовавшиеся промоины и восстановить движение по мосту.
В ведомстве отметили, что оперативно отреагировать на инцидент позволил организованный ранее круглосуточный мониторинг ситуации прохождения паводковых вод. Сигнал от главы сельского поселения Сергея Тарабрина поступил около пяти утра в дежурно-диспетчерскую службу Ольховского района.
Ранее данный мост был включен в перечень объектов, запланированных для ремонта в рамках федеральной программы "Мосты и путепроводы", дорожники уже разрабатывают проектную документацию. В ближайшее время будет проведена дополнительная оценка состояния сооружения, пояснили в комитете.
Справка. Мост был построен в 1912 году. Монолитное сооружение представляет собой рамно-консольную систему из ребристых балок с диафрагмами. Технология была уникальной для того времени и в регионе подобных сооружений нет.
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