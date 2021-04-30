Происшествия

Четверо пострадавших и один труп: под Волгоградом произошло лобовое ДТП

Происшествия 30.04.2021 11:42
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30.04.2021 11:42


30-летний житель Волгоградской области погиб в лобовом ДТП в Дубовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 37-летний житель Самарской области на автомобиле «LADA Granta» (такси) двигался на 575 километре федеральной автодороги Р 228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону Камышина, когда не справился с управлением и выехал на встречку. В результате допущенной ошибки легковушка столкнулась лоб в лоб с иномаркой «Nissan X-Trail» под управлением 48-летнего жителя Москвы. От сильного удара автомобили разбились всмятку. Скорая госпитализировала обоих водителей и пассажиров «LADA Granta» 24 и 25 лет. От полученных травм на месте ДТП скончался пассажир отечественной легковушки. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области 

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