



На территории Волго-Ахтубинской поймы волонтёры Волгоградского отделения СберБанка при участии Благотворительного фонда банка «Вклад в будущее» и движения «ЭКА» высадили более 8 тысяч саженцев дуба и клена. Мероприятие по посадке саженцев реализуется в рамках Зелёного Марафона и ESG-стратегии Сбера в Волгоградской области.

Благодаря акции в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» всего на территории Волгоградской области планируется высадить более 12 тысяч новых деревьев. В ближайшее время в Камышинском районе волонтёры высадят еще 4 тысячи саженцев дуба, сосны и ясеня.

Проект направлен на борьбу с опустынивание южных территорий страны, к которому приводят различные природные явления, техногенные катастрофы и другие катаклизмы. Эти явления привели к уничтожению 50% лесов, защищающих территории от опустынивания и предотвращающие изменения климата в регионе.До 2021 года более 500 000 саженцев планируются к высадке на южных границах страны - от Ростова до Республики Бурятия.





Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «На примере нашего региона можно уверенно сказать, что экологическая повестка с каждым днем становится все актуальнее. Мы понимаем, что каждый из нас несет персональную ответственность не только за себя, но и за сохранения окружающей среды, мы чувствуем свою прямую ответственность за благополучие нашей области, за то, какая природа нас окружает. Я уверен, что те шаги, которые мы сегодня делаем в сохранении лесного массива нашего региона, помогут изменить экологическое состояние нашей области к лучшему. Радует, что экологические акции и инициативы объединяют сотрудников банка, членов их семей и экодвижения».





Елена Горохова, директор Движения «ЭКА»: «Восстановление леса в Волгоградской области - уже сложившаяся традиция. Однакопосадки этого года впервые станут частью межрегионального климатического проекта - «Южного лесного пояса России» - и внесут вклад в замедление остепнения не только на территории области, но и за ее пределами. Все деревья, высаженные в рамках проекта, устойчивы к засушливому климату, и при должном уходе уже через несколько лет они помогут выровнять среднесуточные температуры и сделать климат менее сухим. Надеемся, посадки в Волгоградской области станут не только важной частью борьбы с климатическими изменениями, но и вовлекут местных жителей в экологическую повестку».

Забег Зелёного марафона состоится 5 июня – во Всемирный день окружающей среды в парках 180 городов, в Волгограде мероприятие будет проходить на прилегающей территории музея «Россия – Моя история». До 5 июня, в 11 регионах России будет высажено 180 000 деревьев в честь 180-летия Сбера.



