Общество 30.04.2021 12:10 Новости компаний
0
30.04.2021 12:10 Новости компаний
На территории Волго-Ахтубинской поймы волонтёры Волгоградского отделения СберБанка при участии Благотворительного фонда банка «Вклад в будущее» и движения «ЭКА» высадили более 8 тысяч саженцев дуба и клена. Мероприятие по посадке саженцев реализуется в рамках Зелёного Марафона и ESG-стратегии Сбера в Волгоградской области.
Благодаря акции в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» всего на территории Волгоградской области планируется высадить более 12 тысяч новых деревьев. В ближайшее время в Камышинском районе волонтёры высадят еще 4 тысячи саженцев дуба, сосны и ясеня.
Проект направлен на борьбу с опустынивание южных территорий страны, к которому приводят различные природные явления, техногенные катастрофы и другие катаклизмы. Эти явления привели к уничтожению 50% лесов, защищающих территории от опустынивания и предотвращающие изменения климата в регионе.До 2021 года более 500 000 саженцев планируются к высадке на южных границах страны - от Ростова до Республики Бурятия.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «На примере нашего региона можно уверенно сказать, что экологическая повестка с каждым днем становится все актуальнее. Мы понимаем, что каждый из нас несет персональную ответственность не только за себя, но и за сохранения окружающей среды, мы чувствуем свою прямую ответственность за благополучие нашей области, за то, какая природа нас окружает. Я уверен, что те шаги, которые мы сегодня делаем в сохранении лесного массива нашего региона, помогут изменить экологическое состояние нашей области к лучшему. Радует, что экологические акции и инициативы объединяют сотрудников банка, членов их семей и экодвижения».
Елена Горохова, директор Движения «ЭКА»: «Восстановление леса в Волгоградской области - уже сложившаяся традиция. Однакопосадки этого года впервые станут частью межрегионального климатического проекта - «Южного лесного пояса России» - и внесут вклад в замедление остепнения не только на территории области, но и за ее пределами. Все деревья, высаженные в рамках проекта, устойчивы к засушливому климату, и при должном уходе уже через несколько лет они помогут выровнять среднесуточные температуры и сделать климат менее сухим. Надеемся, посадки в Волгоградской области станут не только важной частью борьбы с климатическими изменениями, но и вовлекут местных жителей в экологическую повестку».
Забег Зелёного марафона состоится 5 июня – во Всемирный день окружающей среды в парках 180 городов, в Волгограде мероприятие будет проходить на прилегающей территории музея «Россия – Моя история». До 5 июня, в 11 регионах России будет высажено 180 000 деревьев в честь 180-летия Сбера.
Реклама
Группа ВТБ: россияне вдвое увеличили расходы на подготовку к началу дачного сезона30.04.2021 15:02
Общество 30.04.2021 15:02
Губернатор Волгоградской области сделал прививку от коронавируса30.04.2021 14:50
Общество 30.04.2021 14:50
ВТБ: спрос россиян на авиабилеты в преддверии майских праздников вырос на четверть по сравнению с 2019 годом30.04.2021 13:13
Общество 30.04.2021 13:13
"Он уникален": в Волгоградской области восстановили разрушенный паводком дореволюционный мост (ВИДЕО)30.04.2021 12:21
Общество 30.04.2021 12:21
Он совсем немного не дожил до Дня Победы: в Волгограде умер 97-летний фронтовик30.04.2021 11:58
Общество 30.04.2021 11:58
«Был врачом от Бога»: коллеги погибшего пульмонолога в Волгоградской области потрясены смертью доктора30.04.2021 10:46
Общество 30.04.2021 10:46
Рисуют белым и желтым: на волгоградских дорогах обновляют разметку30.04.2021 10:08
Общество 30.04.2021 10:08
В Казанский собор в Волгограде прибудет благодатный огонь30.04.2021 09:36
Общество 30.04.2021 09:36
Сотрудники ВОЛМА позаботились о благоустройстве территории вокруг завода в Волгограде30.04.2021 08:58
Общество 30.04.2021 08:58
В Волгограде на ночь перекроют улицу из-за ремонта29.04.2021 16:44
Общество 29.04.2021 16:44
Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года29.04.2021 15:13
Общество 29.04.2021 15:13
Последний день апреля в Волгоградской области будет холодным29.04.2021 14:56
Общество 29.04.2021 14:56
Режим работы Сбербанка с 30 апреля по 11 мая29.04.2021 14:14
Общество 29.04.2021 14:14
В Волжском фирму оштрафовали за отказ в трудоустройстве предпенсионера29.04.2021 14:03
Общество 29.04.2021 14:03
Известный в Волгограде ресторан у Мамаева кургана закрылся в пандемию29.04.2021 13:02
Общество 29.04.2021 13:02
Реклама