Рисуют белым и желтым: на волгоградских дорогах обновляют разметку

Общество 30.04.2021 10:08
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30.04.2021 10:08
Сезон обновления дорожной разметки стартовал в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, работы уже начались на улицах Центрального и Краснооктябрьского районов. Проводятся они в основном в ночное время, в период минимального трафика. На улицах, где позволит дорожная обстановка, нанесение разметки будет производиться и днем. В целом на территории Волгограда обновится маркировка порядка 300 объектов. Отмечается, что гарантийный срок эксплуатации горизонтальной разметки, нанесенной специальной краской – порядка трех месяцев, для термопластика период службы составляет около 12 месяцев.
При этом обследование показывает, что на покрытии большинства главных дорог основные элементы разметки сохранились даже с учетом максимальных нагрузок, в то время как раньше линии ориентирования изнашивались в течение одного сезона.
В первую очередь осевые, стоп-линии и пешеходные переходы восстановят на главных городских дорогах – продольных магистралях, пр. Жукова, ул. Исторической, ул. Ангарской, а также соединительных улицах. Затем новая разметка будет нанесена на покрытие второстепенных дорог, а также улиц, проходящих вблизи с социальными объектами – школами, детскими садами, социальными объектами и учреждениями здравоохранения. Особое внимание при обновлении специалисты уделят пешеходным переходам. В зависимости от интенсивности движения на разных участках пешеходные переходы будут выполнены как в белом варианте, так и в ярком чередовании желтых и белых полос. Работать подрядные организации будут исходя из погодных условий.
Как ранее сообщало информагентство, разметку в нескольких районах Волгограда почти за 60 миллионов рублей выполнит компания "Аспект-Дорзнак", которая стала победителем аукциона. Одним из учредителей фирмы является Нина Девятова, как следует из данных открытых источников. Нину Девятову называли супругой депутата Волгоградской гордумы Михаила Девятова. Эта компания обновит разметку в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города.
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