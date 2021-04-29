Последний день апреля в Волгоградской области будет холодным

Общество 29.04.2021 14:56
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29.04.2021 14:56
Заморозки ожидаются в Волгоградской области ночью и утром 30 апреля. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельных районах сохранятся заморозки в воздухе до -2, на поверхности почвы до -3.
Ранее, напомним, аналогичный прогноз МЧС распространяло на 27,28 и 29 апреля. Тогда сообщалось о заморозках в воздухе и на поверхности почвы до -4.
МЧС предупреждает жителей Волгоградской области о недопустимости использования "кустарных" электроприборов, что может привести к трагедии. Также в загородных домах опасно перекаливать печь и оставлять ее топящейся на ночь, а также применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
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