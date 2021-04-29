ВТБ запускает программу лояльности для среднего и малого бизнеса





С 30 апреля ВТБ запускает комплексную программу лояльности для клиентов среднего и малого бизнеса «Бизнес-лига ВТБ». Она основана на сервисных бонусах для участников и включает три премиальных уровня: «Профи», «Мастер» и «Легенда».

Основой программы являются сервисные бонусы, которые доступны действующим клиентам при развитии сотрудничества и активном использовании банковских услуг. Клиенты получают преимущества при обслуживании и специальные условия от ВТБ и партнеров.

На старте проекта всем участникам «Бизнес-лиги ВТБ» доступна выделенная линия колл-центра, по которой предприниматели круглосуточно без выходных могут оперативно получить консультации и решить вопросы обслуживания с помощью специалистов банка. Кроме этого, для них предусмотрено приоритетное обслуживание в отделениях ВТБ. В числе привилегий – виртуальная бизнес-карта на специальных условиях, а также спецпредложения и скидки на продукты для бизнеса от банка и партнеров. Например, участники программы смогут существенно экономить на использовании мобильной бухгалтерии «Цифра» − сервисе полного бухгалтерского и налогового учёта, который включает в себя оплату налогов из приложения и юридические консультации для индивидуальных предпринимателей.

«Бизнес-лига ВТБ» также предполагает специальные бонусы для владельцев и менеджеров компаний-участников программы. Они будут бесплатно посещать закрытые образовательные мероприятия, получать приглашения на культурные события и другие привилегии.

Программа лояльности имеет три премиальных уровня участия. Первый уровень – «Профи», средний − «Мастер» и высший – «Легенда». Порядок и объем вознаграждения участников определяются активностью взаимодействия с банком, а набор сервисных привилегий увеличивается с каждым уровнем.

«Мы искренне ценим наших клиентов, которые давно и плодотворно сотрудничают с банком. В рамках программы лояльности мы хотим подчеркнуть их важность для нас и обеспечить им особый комфорт. Совершая привычные операции, увеличивая обороты, используя новые продукты ВТБ, участники получают премиальный сервис, ранее недоступный компаниям этого сегмента. Мы планируем постоянно развивать программу и наполнять ее новыми привилегиями, рассчитываем, что она будет позитивно воспринята клиентами», − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.

Подробная информация о программе лояльности и ее привилегиях для участников – в офисах обслуживания корпоративных клиентов ВТБ, а также в контакт-центре банка.











