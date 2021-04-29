Контрактника из Волгоградской области оштрафовали за попытку удушения полицейского





Волгоградский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего контрактной службы, осуждённого за применение насилия в отношении полицейского. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, инцидент произошел 11 января 2021 года в отделе полиции. Военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей Камышина, 21-летний Валерий Герасимов, в состоянии алкогольного опьянения схватил сотрудника полиции за шею и начал сдавливать, пока на помощь полицейскому не пришли его коллеги. Тем самым Герасимов причинил стражу порядка физическую боль и моральные страдания, а также телесные повреждения в виде ссадин шеи, которые расцениваются как не причинившие вреда здоровью потерпевшего, пояснили в пресс-службе. В судебном заседании Герасимов виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Приговором Волгоградского гарнизонного военного суда от 28 апреля 2021 года Валерий Герасимов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



