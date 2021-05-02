Работа, дача и Таиланд: волгоградцы рассказали о планах на майские и летние каникулы

Общество 02.05.2021 11:40
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02.05.2021 11:40
Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями. Такое решение было принято в том числе и для того, чтобы не усугублять ситуацию с распространением коронавируса. Почему некоторые волгоградцы не помнят, когда у них был последний отпуск, какие традиционные и необычные формы отдыха выбирают горожане и надеются ли они на возобновление заграничных путешествий - об этом рассказали волгоградцы корреспондентам «Высота 102».
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