Паводок разрушил мост и дамбу в Волгоградской области

Происшествия 29.04.2021 11:01
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29.04.2021 11:01
Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи с размытием дамбы пруда Новый у села Липовка Ольховского района. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в результате разлива воды затоплена автодорога к селу Романовка. Известно, что данное гидротехническое сооружение на балансе органов местного самоуправления не состоит, собственник отсутствует.
В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка бездействию органов местного самоуправления по принятию на баланс бесхозного имущества.
В администрации региона уточнили, что сегодня утром у села Липовка из-за большого потока воды пострадал мост 1913 года постройки на реке Голая. На место оперативно выехала межведомственная группа, в состав которой вошли специалисты профильных отделов администрации Ольховского района, а также профильных региональных комитетов. Власти заявляют, что ситуация находится на контроле. Пострадавших нет. Дорожной службой ПО "Дондорстрой" были оперативно приняты меры по обеспечению безопасности движения на данном участке – выставлены посты и ограждения в целях не допуска транспорта в обозначенную зону. Объездные пути организованы по полевым дорогам через 13-й км Камышина.
По поводу разрушения дамбы в администрации пояснили, что ранее на этом гидротехническом сооружении уже были подобные случаи. Так, в 2018 году в результате обильного паводка были разрушены бетонные конструкции паводкового водосброса. Оперативно принятые меры по ликвидации аварийной ситуации тогда позволили избежать ущерба. По результатам проведенного специалистами облкомприроды и Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора послепаводкого обследования сооружение пруда Новый было признано аварийным и внесено в список ГТС, нуждающихся в срочном капитальном ремонте. Подготовленная администрацией Волгоградской области заявка на проведение ремонта одобрена Минприроды, в настоящее время заключен государственный контракт на разработку проекта. Документация должна быть подготовлена до конца 2021 года. Работы по капитальному ремонту этой дамбы запланированы на 2022 год. После их завершения сооружение будет передано на баланс Липовского сельского поселения. В настоящее время пруд, действительно, не имеет хозяина.
Напомним, накануне стало известно о прорыве плотины в Среднеахтубинском районе, где также по факту случившегося прокуратура организовала проверку. В облкомприроды пояснили, что водосливная плотина выполняет свою функцию, предусмотренную проектом, а перелив потока как по всей длине гребня, так и через отдельные водосливные отверстия допустим. Здесь также связали произошедшее с максимальными сбросами на Волжской ГЭС. В данном случае объект не бесхозный - плотину около хутора Репино в Среднеахтубинском районе возвели в рамках нацпроекта за 161 миллион рублей.
Фото: прокуратуры Волгоградской области.
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