Паводок разрушил мост и дамбу в Волгоградской области

Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи с размытием дамбы пруда Новый у села Липовка Ольховского района. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в результате разлива воды затоплена автодорога к селу Романовка. Известно, что данное гидротехническое сооружение на балансе органов местного самоуправления не состоит, собственник отсутствует.

В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка бездействию органов местного самоуправления по принятию на баланс бесхозного имущества.





В администрации региона уточнили, что сегодня утром у села Липовка из-за большого потока воды пострадал мост 1913 года постройки на реке Голая. На место оперативно выехала межведомственная группа, в состав которой вошли специалисты профильных отделов администрации Ольховского района, а также профильных региональных комитетов. Власти заявляют, что ситуация находится на контроле. Пострадавших нет. Дорожной службой ПО "Дондорстрой" были оперативно приняты меры по обеспечению безопасности движения на данном участке – выставлены посты и ограждения в целях не допуска транспорта в обозначенную зону. Объездные пути организованы по полевым дорогам через 13-й км Камышина.