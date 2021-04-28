Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопровода

Общество 28.04.2021 18:01
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28.04.2021 18:01
Ценные артефакты, предположительно относящиеся к сарматской культуре, обнаружили в Волгоградской области при реконструкции газопровода "Старая Полтавка — Старая Иванцовка". Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в ходе раскопок ученые нашли бронзовый котел, мечи, ножи, зеркало, поясную пряжку в форме лошади, железные стрелы и человеческие останки.
Всего было обнаружено четыре памятника археологии, которые предстоит исследовать ученым. Они расположены на территории, где будет проведена реконструкция газопровода. Исследование участка, в том числе проведение археологических работ, входит в проект строительства и согласно законодательству является обязательной процедурой. Археологическая группа из 35 человек прибыла на раскопки в Палласовский в начале апреля текущего года.
Все находки будут обработаны и после подготовки научного отчета их передадут в музей. Завершение исследования позволит строителям приступить к работам по прокладке газопровода.
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