Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопровода





Ценные артефакты, предположительно относящиеся к сарматской культуре, обнаружили в Волгоградской области при реконструкции газопровода "Старая Полтавка — Старая Иванцовка". Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в ходе раскопок ученые нашли бронзовый котел, мечи, ножи, зеркало, поясную пряжку в форме лошади, железные стрелы и человеческие останки.





Всего было обнаружено четыре памятника археологии, которые предстоит исследовать ученым. Они расположены на территории, где будет проведена реконструкция газопровода. Исследование участка, в том числе проведение археологических работ, входит в проект строительства и согласно законодательству является обязательной процедурой. Археологическая группа из 35 человек прибыла на раскопки в Палласовский в начале апреля текущего года.





Все находки будут обработаны и после подготовки научного отчета их передадут в музей. Завершение исследования позволит строителям приступить к работам по прокладке газопровода.



