Общество

Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопровода

Общество 28.04.2021 18:01
0
28.04.2021 18:01


Ценные артефакты, предположительно относящиеся к сарматской культуре, обнаружили в Волгоградской области при реконструкции газопровода "Старая Полтавка — Старая Иванцовка". Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в ходе раскопок ученые нашли бронзовый котел, мечи, ножи, зеркало, поясную пряжку в форме лошади, железные стрелы и человеческие останки.

Всего было обнаружено четыре памятника археологии, которые предстоит исследовать ученым. Они расположены на территории, где будет проведена реконструкция газопровода. Исследование участка, в том числе проведение археологических работ, входит в проект строительства и согласно законодательству является обязательной процедурой. Археологическая группа из 35 человек прибыла на раскопки в Палласовский в начале апреля текущего года.

Все находки будут обработаны и после подготовки научного отчета их передадут в музей. Завершение исследования позволит строителям приступить к работам по прокладке газопровода.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
28.04.2021 17:40
Общество 28.04.2021 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2021 17:05
Общество 28.04.2021 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 15:44
Общество 28.04.2021 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 15:14
Общество 28.04.2021 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 14:12
Общество 28.04.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 11:47
Общество 28.04.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 09:51
Общество 28.04.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2021 08:49
Общество 28.04.2021 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 20:25
Общество 27.04.2021 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 15:24
Общество 27.04.2021 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 14:22
Общество 27.04.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 09:43
Общество 27.04.2021 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2021 08:28
Общество 27.04.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 17:43
Общество 26.04.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2021 17:22
Общество 26.04.2021 17:22
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:21
Под Волгоградом затапливает наполовину расчищенное криминальным подрядчиком озероСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
В Волгограде бывший зэк зарезал двоих человекСмотреть фотографии
19:54
Волгоградское отделение Сбербанка увеличило объёмы выданных кредитов застройщикам регионаСмотреть фотографии
18:01
Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопроводаСмотреть фотографии
17:32
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:05
В администрации Волгоградской области - новая отставкаСмотреть фотографии
15:44
Главу сельского поселения в Волгоградской области оштрафовали за нарушения при ремонте памятникаСмотреть фотографии
15:36
Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питанияСмотреть фотографии
15:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчикахСмотреть фотографии
15:14
Депутаты Волгоградской облдумы затевают новый референдум о времени со старым вопросомСмотреть фотографии
15:06
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обрезаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде открылась навигация до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
13:58
Ускорился мобильный интернет для волгоградцев на отдыхе в СочиСмотреть фотографии
13:58
«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновниковСмотреть фотографии
12:52
«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФовСмотреть фотографии
12:25
«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотиныСмотреть фотографии
12:14
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список конечных остановокСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»Смотреть фотографии
10:17
Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Стало плохо за рулем: неуправляемая фура снесла ограждения в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Учительница проиграла борьбу за место мэра Михайловки Волгоградской области чиновникуСмотреть фотографии
08:49
Столица российской провинции в Волгоградской области осталась без теплаСмотреть фотографии
21:55
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-каналСмотреть фотографии
20:25
"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую ЛунуСмотреть фотографии
18:34
«Можем повторить?»: для референдума по времени нужны подписи 36 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом форматеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную частьСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Школьников распустят на майские каникулыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 