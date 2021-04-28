Экономика 28.04.2021 19:54 Новости компаний
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28.04.2021 19:54 Новости компаний
Объемы проектного финансирования жилых объектов недвижимости в регионе, реализованных Волгоградским отделением Сбербанка, по итогам прошлого года выросли на 2 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, банком было одобрено 12 проектов, большая часть из которых будет завершена до середины 2022 г.
Общая сумма лимитов проектного финансирования, включая проекты строительства жилья по новой схеме с использованием счетов эскроу, превысила 4,5 млрд. рублей.
Также кредитный портфель первого квартала текущего года в Волгоградском отделении Сбербанка уже пополнился четырьмя новыми региональными строительными проектами в объеме 700 млн. руб.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: "Сбербанк в Волгограде – один из основных партнёров отрасли жилищного строительства в регионе, который готов оказать поддержку застройщикам нашей области. При этом опытные застройщики уже могут получить рассмотрение заявки Сбербанком в течение двух месяцев. Количество новых проектов с участием банка растёт, что является хорошим показателем для дальнейшей работы в данном направлении. Отмечу, что в настоящий момент Волгоградское отделение ведет работу по рассмотрению строительных проектов на сумму 5,6 млрд. рублей».
Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики работают по механизму эскроусчетов. Если раньше строительство шло за счет средств, которые застройщики получали от граждан, то сейчас эти средства направляются на специальный эскроу-счет, и воспользоваться этими деньгами застройщик может только после сдачи объекта. Если объект не сдан, то средства возвращаются гражданам. Само строительство ведется за счет кредитов, полученных от банков.
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