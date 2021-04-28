Общество 28.04.2021 08:49
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28.04.2021 08:49
Сегодня в Урюпинске Волгоградской области приступили к завершению отопительного сезона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, прекращается подача тепла в квартиры и объекты с централизованным отоплением. Между тем, почти на всей территории Волгоградской области отопительный сезон закончился еще в середине апреля. Однако предшествующее этому потепление сменилось неустойчивой, прохладной и дождливой погодой.
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