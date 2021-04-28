Экономика 28.04.2021 10:31
0
28.04.2021 10:31
Банк принял и обработал 1500 обращений частных клиентов и предпринимателей. 26 апреля банк «Открытие» как банк-агент АСВ выплатил более 600 млн рублей клиентам ООО банк «Нейва», что составляет 11% от общего объема страхового возмещения, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка «Открытие».
Как рассказала управляющая банком «Открытие» в Свердловской области (где находится большинство клиентов «Нейвы») Наталья Алемасова, чтобы минимизировать время ожидания клиентов в очереди в первые дни «Открытие» продлил работу своих отделений до 20:00 и вывел дополнительный персонал для обслуживания всех обратившихся вкладчиков – частных лиц и предпринимателей. На сайте банка был запущен сервис предварительной записи в отделения «Открытие». Также 4-7 мая станут для банка рабочими днями.
В период с 4 по 7 мая банк «Открытие» будет работать в штатном режиме. 3 и 8 мая частных клиентов будут обслуживать офисы банка, работающие по субботам. Уточнить их режим работы можно в разделе Офисы.
Напомним, банк «Открытие» победил в конкурсе Агентства по страхованию вкладов и был выбран единственным банком-агентом для осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам ООО банк «НЕЙВА» (г. Екатеринбург). Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая капитализированные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться в течение года с момента наступления страхового случая – с 16 апреля.
Реклама
Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков28.04.2021 17:12
Экономика 28.04.2021 17:12
«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФов28.04.2021 12:52
Экономика 28.04.2021 12:52
ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов28.04.2021 11:49
Экономика 28.04.2021 11:49
Банк «Открытие» профинансировал первый в России комплекс по производству мелованного картона27.04.2021 18:57
Экономика 27.04.2021 18:57
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом формате27.04.2021 17:47
Экономика 27.04.2021 17:47
Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента27.04.2021 16:11
Экономика 27.04.2021 16:11
ВТБ Лизинг в первом квартале купил у компании РОЛЬФ автомобили на сумму более 1 млрд рублей27.04.2021 13:33
Экономика 27.04.2021 13:33
«Волгоградэнергосбыт»: экономьте время – заключайте договоры онлайн27.04.2021 11:11
Экономика 27.04.2021 11:11
Банк «Открытие»: большинство жителей Юга готовы искать подработку27.04.2021 09:50
Экономика 27.04.2021 09:50
ВТБ Лизинг купил у холдинга КЛЮЧАВТО на четверть автомобилей больше, чем в прошлом году26.04.2021 20:26
Экономика 26.04.2021 20:26
СберБанк улучшает условия ипотеки на индивидуальное жилищное строительство26.04.2021 19:56
Экономика 26.04.2021 19:56
Банк «Открытие» снизил ставки по программам льготной ипотеки26.04.2021 16:32
Экономика 26.04.2021 16:32
ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль26.04.2021 14:54
Экономика 26.04.2021 14:54
Банк «Открытие» улучшает условия по накопительным счетам частных клиентов26.04.2021 14:02
Экономика 26.04.2021 14:02
Банк «Открытие»: российская валюта может войти в диапазон 74 – 73 рубля за доллар26.04.2021 12:23
Экономика 26.04.2021 12:23
Реклама