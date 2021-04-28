Экономика

Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»

Экономика 28.04.2021 10:31
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28.04.2021 10:31


Банк принял и обработал 1500 обращений частных клиентов и предпринимателей. 26 апреля банк «Открытие» как банк-агент АСВ выплатил более 600 млн рублей клиентам ООО банк «Нейва», что составляет 11% от общего объема страхового возмещения, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка «Открытие».
Как рассказала управляющая банком «Открытие» в Свердловской области (где находится большинство клиентов «Нейвы») Наталья Алемасова, чтобы минимизировать время ожидания клиентов в очереди в первые дни «Открытие» продлил работу своих отделений до 20:00 и вывел дополнительный персонал для обслуживания всех обратившихся вкладчиков – частных лиц и предпринимателей. На сайте банка был запущен сервис предварительной записи в отделения «Открытие». Также 4-7 мая станут для банка рабочими днями.
В период с 4 по 7 мая банк «Открытие» будет работать в штатном режиме. 3 и 8 мая частных клиентов будут обслуживать офисы банка, работающие по субботам. Уточнить их режим работы можно в разделе Офисы.
Напомним, банк «Открытие» победил в конкурсе Агентства по страхованию вкладов и был выбран единственным банком-агентом для осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам ООО банк «НЕЙВА» (г. Екатеринбург). Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая капитализированные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться в течение года с момента наступления страхового случая – с 16 апреля.

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