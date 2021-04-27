В честь Победы: «Ростелеком» в Волгограде проведет онлайн-турнир по популярной игре World of Tanks

Телеком 27.04.2021 12:02
0
27.04.2021 12:02
«Ростелеком» совместно с компанией Wargaming проведет в Волгограде турнир для поклонников игры World of Tanks.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, команды будут бороться за чемпионский титул в течение двух дней: в субботу, 8 мая, пройдут отборочные игры, а через день, 10 мая, состоятся финальные сражения, которые выявят победителей турнира.
Трансляцию с комментариями второго дня соревнований можно будет посмотреть на YouTube-канале популярного блогера Артема Кузнецова (IIomudop_MSK). Регистрация и регламент соревнования доступны в официальной группе турнира в ВКонтакте.
«В современном мире в компьютерные игры играет как молодежь, так и люди более старшего возраста.Наши турниры WorldofTanks – это не только соревнования, но и один из способов организации цифрового досуга и общения. Уверен, что подобный формат будет развиваться и набирать популярность. Уже сегодня просмотры наших турниров достигают десятков тысяч», – отметил Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Команды, которые займут первые три призовых места, получат игровое золото от Wargaming и призы от компании «Ростелеком». Кроме того, команда-победитель поедет на следующий межрегиональный турнир «Ростелекома», который состоится в Краснодаре.
Специально для любителей игр национальный цифровой провайдер предлагает тарифный план «Игровой» на базе высокоскоростного доступа в интернет с низким пингом, который имеет уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единый для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.
Получить подробную информацию о тарифе «Игровой» и других услугах, а также оставить заявку на их подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 100 0 800.
Реклама
Волгоградцы смогут прямо в смартфоне застраховать экран своего смартфона27.04.2021 16:02
Телеком 27.04.2021 16:02
Онлайн-книга – лучший подарок. Связисты выяснили, что читают в Волгоградской области25.04.2021 08:35
Телеком 25.04.2021 08:35
Жители Волгограда и области получат полностью обновленную сеть МТС23.04.2021 10:56
Телеком 23.04.2021 10:56
Цифру в каждый дом: «Ростелеком» обеспечил интернет еще для двух тысяч домохозяйств волгоградского региона22.04.2021 17:29
Телеком 22.04.2021 17:29
Геймер из Быково стал рекордсменом по скачиванию 4G трафика22.04.2021 15:00
Телеком 22.04.2021 15:00
В современном формате: «Ростелеком» подключил цифровое телевидение для исторически значимой гостиницы «Волгоград»21.04.2021 18:15
Телеком 21.04.2021 18:15
Умная каска «Росатома» и «Ростелекома» стала лауреатом конкурса цифровизации горной индустрии21.04.2021 17:35
Телеком 21.04.2021 17:35
В глубинку Волгоградской области приходит сотовая связь21.04.2021 15:27
Телеком 21.04.2021 15:27
ОЗУ для гейминга: экстремальный разгон от Crucial*21.04.2021 11:26
Телеком 21.04.2021 11:26
В Волгоградской области бытовые платежи ушли в онлайн15.04.2021 11:55
Телеком 15.04.2021 11:55
«Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства14.04.2021 15:02
Телеком 14.04.2021 15:02
Волгоградцы стали покупать дорогие смартфоны12.04.2021 16:48
Телеком 12.04.2021 16:48
Волгоградцы получат скидку при онлайн-оформлении ипотечного страхования12.04.2021 10:33
Телеком 12.04.2021 10:33
МегаФон добавил скорости городам Волгоградской области07.04.2021 14:38
Телеком 07.04.2021 14:38
«Ростелеком» и Сбер будут совместно развивать цифровые технологии идентификации07.04.2021 11:36
Телеком 07.04.2021 11:36
Реклама