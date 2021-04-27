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В честь Победы: «Ростелеком» в Волгограде проведет онлайн-турнир по популярной игре World of Tanks

Телеком 27.04.2021 12:02
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27.04.2021 12:02


«Ростелеком» совместно с компанией Wargaming проведет в Волгограде турнир для поклонников игры World of Tanks. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, команды будут бороться за чемпионский титул в течение двух дней: в субботу, 8 мая, пройдут отборочные игры, а через день, 10 мая, состоятся финальные сражения, которые выявят победителей турнира. 
Трансляцию с комментариями второго дня соревнований можно будет посмотреть на YouTube-канале популярного блогера Артема Кузнецова (IIomudop_MSK). Регистрация и регламент соревнования доступны в официальной группе турнира в ВКонтакте.
«В современном мире в компьютерные игры играет как молодежь, так и люди более старшего возраста.Наши турниры WorldofTanks – это не только соревнования, но и один из способов организации цифрового досуга и общения. Уверен, что подобный формат будет развиваться и набирать популярность. Уже сегодня просмотры наших турниров достигают десятков тысяч», – отметил Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Команды, которые займут первые три призовых места, получат игровое золото от Wargaming и призы от компании «Ростелеком». Кроме того, команда-победитель поедет на следующий межрегиональный турнир «Ростелекома», который состоится в Краснодаре.
Специально для любителей игр национальный цифровой провайдер предлагает тарифный план «Игровой» на базе высокоскоростного доступа в интернет с низким пингом, который имеет уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единый для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. 
Получить подробную информацию о тарифе «Игровой» и других услугах, а также оставить заявку на их подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 100 0 800.

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