Под Волгоградом водитель иномарки зацепил грузовик и погиб

Происшествия 27.04.2021 10:25
0
27.04.2021 10:25
Водитель автомобиля "Opel Vectra" погиб в Городищенском районе в результате ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ночью 69-летний водитель иномарки, двигаясь в сторону поселка Аэропорт по автодороге М6, на 56 км не выдержал безопасный боковой интервал и совершил столкновение со встречным автомобилем "Volvo" с полуприцепом. Грузовиком управлял 36-летний житель Дагестана. В результате аварии водитель легковой машины скончался на месте ДТП, его 36-летний пассажир госпитализирован.
Реклама
В Волгограде легковушка протаранила "Газель" с людьми26.04.2021 16:36
Происшествия 26.04.2021 16:36
Житель Волгоградской области потерял дом и здоровье26.04.2021 09:06
Происшествия 26.04.2021 09:06
Решила проскочить на красный: автомобиль перевернулся в центре Волгограда25.04.2021 16:44
Происшествия 25.04.2021 16:44
Под Волгоградом «КАМАЗ» на перекрестке протаранил легковушку25.04.2021 11:01
Происшествия 25.04.2021 11:01
Под Волгоградом сгорели новая иномарка и старая "Нива"25.04.2021 10:06
Происшествия 25.04.2021 10:06
Под Волгоградом пять человек пострадали из-за упрямого водителя24.04.2021 09:59
Происшествия 24.04.2021 09:59
ДТП с фурами затруднило движение на трассе Волгоград-Москва23.04.2021 15:29
Происшествия 23.04.2021 15:29
В Волгограде эвакуируют торговые центры23.04.2021 10:52
Происшествия 23.04.2021 10:52
Мотоциклист едва не погиб в ДТП с "КАМАЗом" под Волгоградом23.04.2021 10:34
Происшествия 23.04.2021 10:34
Гараж с автомобилями сгорел в Волгоградской области22.04.2021 09:26
Происшествия 22.04.2021 09:26
Хотел пошиковать: работник автомойки в Волгоградской области угнал чужую машину ради встречи с друзьями21.04.2021 12:07
Происшествия 21.04.2021 12:07
В Волгограде в кирпичном доме сгорел 49-летний мужчина21.04.2021 09:41
Происшествия 21.04.2021 09:41
Удар пришелся в бок: фургон протаранил иномарку в центре Волгограда (ВИДЕО)20.04.2021 16:53
Происшествия 20.04.2021 16:53
В Волгограде следователи накрыли нелегальные игровые терминалы в продуктовых магазинах20.04.2021 12:19
Происшествия 20.04.2021 12:19
В Волжском супруги вынесли из магазина в детской коляске миксер, блендер и мясорубку (ВИДЕО)20.04.2021 11:35
Происшествия 20.04.2021 11:35
Реклама