Происшествия

Под Волгоградом водитель иномарки зацепил грузовик и погиб

Происшествия 27.04.2021 10:25
0
27.04.2021 10:25


Водитель автомобиля "Opel Vectra" погиб в Городищенском районе в результате ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ночью 69-летний водитель иномарки, двигаясь в сторону поселка Аэропорт по автодороге М6, на 56 км не выдержал безопасный боковой интервал и совершил столкновение со встречным автомобилем "Volvo" с полуприцепом. Грузовиком управлял 36-летний житель Дагестана. В результате аварии водитель легковой машины скончался на месте ДТП, его 36-летний пассажир госпитализирован.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Происшествия
26.04.2021 16:36
Происшествия 26.04.2021 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.04.2021 09:06
Происшествия 26.04.2021 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2021 16:44
Происшествия 25.04.2021 16:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2021 11:01
Происшествия 25.04.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.04.2021 10:06
Происшествия 25.04.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.04.2021 09:59
Происшествия 24.04.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2021 15:29
Происшествия 23.04.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2021 10:52
Происшествия 23.04.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.04.2021 10:34
Происшествия 23.04.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.04.2021 09:26
Происшествия 22.04.2021 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2021 12:07
Происшествия 21.04.2021 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2021 09:41
Происшествия 21.04.2021 09:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2021 16:53
Происшествия 20.04.2021 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2021 12:19
Происшествия 20.04.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2021 11:35
Происшествия 20.04.2021 11:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:47
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом форматеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную частьСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Школьников распустят на майские каникулыСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы смогут прямо в смартфоне застраховать экран своего смартфонаСмотреть фотографии
15:58
Назначен новый прокурор ВолгоградаСмотреть фотографии
15:24
Для жителей аварийных домов в Волгограде купят еще три сотни квартирСмотреть фотографии
14:22
От COVID-19 в Волгоградской области умерли еще пятеро пенсионеровСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде осужденного коммерсанта обязали вернуть в бюджет 50 млн рублейСмотреть фотографии
13:53
На Нижней Волге уровень воды поднялся почти на метрСмотреть фотографии
12:59
В Минпросвещения России нашли плохой учебник про Сталинградскую битвуСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде поставщика матрасов для инвалидов уличили в крупном мошенничествеСмотреть фотографии
12:02
В честь Победы: «Ростелеком» в Волгограде проведет онлайн-турнир по популярной игре World of TanksСмотреть фотографии
11:58
Население Волгограда продолжает уменьшатьсяСмотреть фотографии
11:11
«Волгоградэнергосбыт»: экономьте время – заключайте договоры онлайнСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом водитель иномарки зацепил грузовик и погибСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде экс-полицейский "кошмарил" коммерсанта из-за денегСмотреть фотографии
09:43
Бухгалтеры волгоградского техникума повысили себе зарплату на 350 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:28
Жители Волгоградской области вкладываются в дачиСмотреть фотографии
20:11
И нет нам покоя: Волгоградская облдума возвращается к вопросу референдума по времениСмотреть фотографии
18:11
Волгоградский акушер-гинеколог Елена Вознесенская: когда будущие мамы слепо верят интернету – это великое заблуждениеСмотреть фотографии
17:43
Неизбежны пробки: в Волгограде на 7-ой Гвардейской максимально сузили дорогуСмотреть фотографии
17:40
Волгоградского тренера посадили надолго за изнасилование воспитанницыСмотреть фотографии
17:22
Сбер проведёт мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
17:14
Мост над рокадной дорогой в Волгограде удлинят в ходе ночной спецоперацииСмотреть фотографии
16:49
ВолГУ – первый вуз в России, прошедший престижную международную сертификациюСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде легковушка протаранила "Газель" с людьмиСмотреть фотографии
16:21
"Я лежал, как овощ": волгоградские чернобыльцы спустя 35 лет вспоминают атомную чумуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
VIP-чиновников в Волгоградской области оставили без майских каникулСмотреть фотографии
16:06
Мифический муж из ФСБ не помог: в Волгограде криминальной учительнице продлили арестСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 