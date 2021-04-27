В Волгограде экс-полицейский "кошмарил" коммерсанта из-за денег

Расследования 27.04.2021 09:46
0
27.04.2021 09:46
В злоупотреблении полномочиями и вымогательстве взятки обвиняется бывший оперуполномоченный ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, уголовное дело в отношении экс-полицейского направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, в середине июля прошлого года к обвиняемому обратился приятель и пожаловался, что больше месяца без оформления трудовых отношений работал в коммерческой организации, директор которой не выплатил ему и еще одному работнику заработную плату. Мужчина попросил полицейского оказать содействие в получении этих денег. Страж порядка согласился, правда действовать стал за рамками закона.
Выяснив на каком автомобиле передвигается коммерсант, он инициировал остановку транспортного средства сотрудниками ДПС, сообщив им ложную информацию о том, что водитель якобы находится в состоянии опьянения. Далее полицейский стал требовать с коммерсанта не только погасить долг перед бывшими работниками, но и заплатить ему лично. В противном случае грозил административным арестом на 15 суток.
Требуемой суммы у водителя при себе не оказалось, поэтому полицейский настоятельно рекомендовал в ближайшее время перевести денежные средства ему на банковскую карту, реквизиты которой он выслал мужчине в смс-сообщении. Коммерсант сообщил об этой ситуации вышестоящему руководству полиции. В рамках организованных службой собственной безопасности ведомства оперативных мероприятий полицейский был задержан.
Реклама
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублей27.04.2021 16:40
Расследования 27.04.2021 16:40
В Волгограде осужденного коммерсанта обязали вернуть в бюджет 50 млн рублей27.04.2021 14:15
Расследования 27.04.2021 14:15
Волгоградского тренера посадили надолго за изнасилование воспитанницы26.04.2021 17:40
Расследования 26.04.2021 17:40
Мифический муж из ФСБ не помог: в Волгограде криминальной учительнице продлили арест26.04.2021 16:06
Расследования 26.04.2021 16:06
Отобрали пиццу и кока-колу: двоих волгоградцев сурово осудили за нападение на курьера26.04.2021 10:41
Расследования 26.04.2021 10:41
В Волгоградской области дело о распиле банкомата с 1,5 млн рублей дошло до суда25.04.2021 12:17
Расследования 25.04.2021 12:17
С виновников взрыва дома в Волгограде требуют миллионы25.04.2021 09:04
Расследования 25.04.2021 09:04
Волгоградский фермер ответит за нечаянный пожар на поле соседа24.04.2021 14:51
Расследования 24.04.2021 14:51
УФАС нашло себе дело в волгоградской подземке23.04.2021 17:14
Расследования 23.04.2021 17:14
29 афер и 78 покушений: волгоградца судят за крупный обман автостраховщиков23.04.2021 15:53
Расследования 23.04.2021 15:53
Коллектор-уголовник, псих и школьник: кто отличился на митинге в Волгограде23.04.2021 15:05
Расследования 23.04.2021 15:05
Семь лет будет трезвым: в Волгоградской области вынесли приговор водителю за пьяное ДТП с погибшим23.04.2021 09:51
Расследования 23.04.2021 09:51
Под Волгоградом работодатель семь месяцев держал "в черном теле" 33 работника22.04.2021 16:43
Расследования 22.04.2021 16:43
Свыше 100 тысяч рублей заплатят семеро участников незаконной прогулки по Волгограду22.04.2021 15:10
Расследования 22.04.2021 15:10
Строитель смертельного фонтана идет под суд в Волгоградской области22.04.2021 14:43
Расследования 22.04.2021 14:43
Реклама