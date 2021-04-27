В Волгограде экс-полицейский "кошмарил" коммерсанта из-за денег





В злоупотреблении полномочиями и вымогательстве взятки обвиняется бывший оперуполномоченный ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, уголовное дело в отношении экс-полицейского направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в середине июля прошлого года к обвиняемому обратился приятель и пожаловался, что больше месяца без оформления трудовых отношений работал в коммерческой организации, директор которой не выплатил ему и еще одному работнику заработную плату. Мужчина попросил полицейского оказать содействие в получении этих денег. Страж порядка согласился, правда действовать стал за рамками закона.

Выяснив на каком автомобиле передвигается коммерсант, он инициировал остановку транспортного средства сотрудниками ДПС, сообщив им ложную информацию о том, что водитель якобы находится в состоянии опьянения. Далее полицейский стал требовать с коммерсанта не только погасить долг перед бывшими работниками, но и заплатить ему лично. В противном случае грозил административным арестом на 15 суток.

Требуемой суммы у водителя при себе не оказалось, поэтому полицейский настоятельно рекомендовал в ближайшее время перевести денежные средства ему на банковскую карту, реквизиты которой он выслал мужчине в смс-сообщении. Коммерсант сообщил об этой ситуации вышестоящему руководству полиции. В рамках организованных службой собственной безопасности ведомства оперативных мероприятий полицейский был задержан.



