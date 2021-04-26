Расследования

Волгоградского тренера посадили надолго за изнасилование воспитанницы

Расследования 26.04.2021 17:40
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26.04.2021 17:40


К 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима Советским районным судом Волгограда осужден 33-летний тренер по тхэквондо. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня мужчине был зачитан приговор. Вину в инкриминируемом преступлении он не признал.
Тренер обвинялся по нескольким статьям УК РФ  - изнасиловании с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней; иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней и в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
В судебном заседании доказано, что фигурант уголовного дела, являясь тренером по тхэквондо, с июня 2013 года по май 2015 года, совершал противоправные действия в отношении малолетней воспитанницы. На момент совершения первого преступления девочке было 12 лет. Расследование уголовного дела проводилось СО по Советскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
По решению суда мужчина также лишен права в течение 12 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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