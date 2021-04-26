СберБанк улучшает условия ипотеки на индивидуальное жилищное строительство





СберБанк повышает доступность ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Как сообщилиИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в процесс кредитования внесены изменения, которые существенно облегчат клиентский путь и минимизируют пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки и получения кредита.

«СберБанк фиксирует всплеск интереса россиян к индивидуальным домам и загородной недвижимости, который только нарастает после пандемии и вынужденной самоизоляции. Этому росту способствует общее снижение ставок по ипотеке, запуск собственных программ на ИЖС, а также меры господдержки в данном сегменте. За I квартал 2021 года СберБанк получил более 13 тысяч заявок на ИЖС в рамках различных программ, за I квартал прошлого года этот показатель составил чуть более 6 тысяч заявок. Выдано 1,87 млрд рублей ипотеки на ИЖС, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза», - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления СберБанка.

Какие программы для ИЖС уже работают?

В рамках продукта «Строительство жилого дома» при строительстве собственными силами или с привлечением строительной организации ставка для зарплатных клиентов СберБанка составит от 8,8%.

Если дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жильё» — ставка от 7,3% годовых.

Также СберБанк предлагает кредит от 8% в рамках программы «Загородная недвижимость» на приобретение или строительство садового дома или дачи.

По программе с госсубсидированием «Дальневосточная ипотека» кредит на собственный дом доступен по ставке от 1% годовых.

Какие изменения произошли?

В пилотном режиме Сбер запустил комплексное решение для ИЖС по аналогии с тем предложением, которое используется для проектов в многоквартирных домах. Его суть заключается в том, что застройщик, получающий проектное финансирование в банке, часть скидки перераспределяет в пользу покупателя — физического лица, оформляющего ипотеку в Сбере.

Этот механизм стимулирует спрос со стороны покупателей, обеспечивает защиту их денежных средств, а также повышает заинтересованность застройщиков в реализации проектов ИЖС. В этом случае применяются механизмы 214-ФЗ — счета эскроу, что дает возможность снизить риски для покупателей объектов ИЖС и банка. Ориентировочно в рамках пилотных проектов планируется строительство более 300 жилых домов. Во втором полугодии решение для ИЖС станет массовым продуктом, который будет предлагаться клиентам во всех регионах РФ.

26 апреля в процессе кредитования по продукту «Строительство жилого дома» и программе «Загородная недвижимость» произойдут изменения, которые упростят получение ипотеки:

Клиенту не нужно будет предоставлять смету. СберБанк выдаст кредит, опираясь на стоимость строительства, заявленную клиентом в параметрах строительства при самостоятельном строительстве или указанную в договоре подряда при привлечении строительной организации. Это позволит заемщику сэкономить время и средства.

Выдача кредита будет также осуществляться траншами. При этом перед выдачей следующего не нужно будет подтверждать целевое использование предыдущего транша платежными документами.

Кредитование траншами выгодно клиенту, т.к. он берет столько сколько нужно на каждом конкретном этапе строительства без переплаты. Требование отчитываться о расходовании каждого транша отменено. Вместо этого после окончания строительства заемщик должен предоставить уведомление о соответствии построенного садового или жилого дома ранее заявленным параметрам (законодательная форма, предоставляется органами местного муниципалитета) или выписку из ЕГРН о регистрации права собственности на построенный объект недвижимости.

Подать заявку на ипотеку на ИЖС можно дистанционно на сайте DomClick.ru. Документы принимаются в электронном виде. После одобрения заявки клиенту нужно будет один раз посетить офис банка для подписания кредитной документации.















