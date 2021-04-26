Экономика

ВТБ Лизинг купил у холдинга КЛЮЧАВТО на четверть автомобилей больше, чем в прошлом году

Экономика 26.04.2021 20:26 Новости компаний
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26.04.2021 20:26 Новости компаний


ВТБ Лизинг в первом квартале 2021 года приобрел для своих клиентов в дилерских центрах КЛЮЧАВТО 142 автомобиля на сумму более 500 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество закупленных у дилерского центра и переданных в лизинг автомобилей выросло на 28%. В общем объеме договоров лизинга 8% были оформлены по программе льготного лизинга колесного транспорта Минпромторга РФ, позволяющей приобрести автомобиль с 10% скидкой на авансовый платеж.
В январе-марте 2021 года ВТБ Лизинг закупил у холдинга и передал своим клиентам – владельцам малого и среднего бизнеса по всей стране – автомобили различных брендов. Наибольшим спросом пользовались машины марок Toyota и Skoda, на их долю пришлось по 14% от всего объема легковых ТС, приобретенных у дилера. При этом продажи Skoda выросли на 85% по сравнению с первым кварталом 2020 г. На автомобили Volkswagen пришлось 12% (+76%), Mercedes-Benz – 11% (+47%), KIA – 10% (+29%) от объема закупок.
«Мы видим рост спроса на автолизинг: в первом квартале 2021 года ВТБ Лизинг передал своим клиентам почти 6,7 тысяч автомобилей, что на 19% превышает показатели предыдущего года. Благодаря сотрудничеству с нашим стратегическим партнёром КЛЮЧАВТО мы можем предлагать предпринимателям в разных регионах России машины на специальных условиях, которые помогают им дополнительно экономить при обновлении автопарка с использованием финансовой аренды», – прокомментировал Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.
КЛЮЧАВТО является официальным дилером автомобилей таких всемирно известных марок, как Audi, Bentley, BMW, Datsun, Ford, Fuso, Genesis, HINO, Haval, Hyundai, Jaguar, KAMAZ, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA, Smart, Toyota, Volkswagen, Changan, Geely и др., и в настоящее время насчитывает 84 современных автоцентра (71 дилерских центр по продаже новых автомобилей, 13 центров по продаже автомобилей с пробегом) и 30 автомобильных брендов. Обширная дилерская сеть КЛЮЧАВТО представлена автоцентрами в 18 крупных городах страны. В 2020 году заняла 112-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
КЛЮЧАВТО — зарегистрированный товарный знак. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ „СБСВ-КЛЮЧАВТО‟» является управляющей компанией дилерской сети автоцентров КЛЮЧАВТО.

 

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