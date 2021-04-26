Эпичный кувырок автоледи в центре Волгограда попал на видео

Главное 26.04.2021 14:02
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26.04.2021 14:02
Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели момент столкновения двух иномарок в центре Волгограда, в результате которого один автомобиль перевернулся на крышу. Как сообщает ИА "Высота 102", на записи видно, как автомобиль "Nissan Juke" выезжает на перекресток улицы Краснознаменская и проспекта Ленина, где в него врезается «Renault Sandero», следующий по проспекту Ленина прямо. От удара "Nissan Juke" переворачивается.
В региональном главке МВД ранее сообщили, что в результате аварии, к счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, виновником столкновения стала 66-летняя водитель "Renault Sandero", которая двигалась на запрещающий сигнал светофора. Автомобилем "Nissan Juke" управляла 33-летняя женщина.
Видео: ГКУ ВО "Безопасный регион"
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