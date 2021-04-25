Происшествия

Под Волгоградом сгорели новая иномарка и старая "Нива"

Происшествия 25.04.2021 10:06
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25.04.2021 10:06


Иномарка и отечественный автомобиль сгорели при пожаре в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 20:53 оперативному дежурному поступило сообщение о возгорании в городском округе города Фролово. Горели машины "Kia Rio" 2021 года и "Нива" 1987 в двух гаражах на улице Народной. К месту возгорания прибыла 58-я пожарно-спасательная часть. Огонь удалось ликвидировать в 21:43. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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