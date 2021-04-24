Тянули с приемом: в Волгоградской области умерли 6 человек от COVID-19

Общество 24.04.2021 16:35
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24.04.2021 16:35
Пятеро мужчин и одна женщина скончались от COVID-19 в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, все зараженные откладывали прием к врачу после выявления первых признаков недомогания от 3 до 8 дней. Известно, что от последствий COVID-19 погибли 95-летний долгожитель Николаевского района, 63-летняя и 79-летний волгоградцы, мужчина из Камышинского района 64 лет, 84-летний и 82-летний жители Даниловского и Серафимовического районов. За минувшие сутки вылечились 86 человек, у 104 жителей региона вирус подтвердился. Новые случаи заражения выявлены в 14 муниципальных образованиях.
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