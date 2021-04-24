Яблоневый сад заложили возле ДК Тракторозаводского района Волгограда





Сегодня в рамках всероссийского субботника в Тракторозаводском районе высадили сотни зеленых насаждений. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, сквер возле Дворца культуры по улице Дзержинского украсили 250 кустов бирючины и 20 крупномерных саженцев декоративной яблони. Такие фруктовые деревья отличаются невысоким ростом, шикарной кроной, обильным цветением и карликовыми плодами.

В озеленении зоны отдыха приняли участие местные жители, сотрудники ДК и работники алюминиевого завода. Аналогичные мероприятия сегодня проходят во всех районах Волгограда – муниципальные службы совместно с горожанами приводят в порядок общественные пространства и придомовые территории.

Дополнительное озеленение площадки возле учреждения культуры в Тракторозаводском районе стало продолжением работы по обновлению исторического центра северной части города-героя, которую власти начали в прошлом году с преображения прилегающей к ДК территории. Муниципалитет проложил новые инженерные сети, обустроил прогулочные аллеи, установил детскую и спортивную площадки и привел в порядок фонтан, который не работал долгие годы. Ранее было посажено более 400 деревьев и кустарников, для ухода за которыми был оборудован поливочный водопровод.

В этом году стартует второй этап благоустройства пешеходной зоны - между ДК и домом № 24 по ул. им. Дзержинского. Параллельно продолжается реставрация фасадов Дворца культуры.



