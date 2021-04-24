Волгоградское отделение Сбербанка присоединилось к участию в международной акции «Сад памяти»

Общество 24.04.2021 08:02 Новости компаний
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24.04.2021 08:02 Новости компаний
В рамках акции в городах и поселках страны планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.
23 апреля, вместе с волонтерскими движениями региона сотрудники Волгоградского отделения высадили саженцы сосны. В хуторе Каменный Буерак на территории Волгоградского лесничества появились более 10 тысяч молодых деревьев. Новые аллеи будут украшать парковые территории и лесничества Волгоградской области, напоминая о героических защитниках Сталинграда. Всем саженцам будет обеспечен необходимый уход.
Виталий Медведенко, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы все обязаны жизнью поколению Победителей, нашим прадедам, которые, не жалея себя, защищали Родину. Вспоминая погибших в Великой Отечественной войне, сотрудники Волгоградского отделения присоединяются к акции, которая объединяет жителей нашей страны. Ведь каждое посаженное дерево – это символ памяти, благодарность за великий подвиг».
Для активистов волонтерских движений проведения подобных мероприятий именно в Волгоградской области особенно важно. Именно здесь во время Великой Отечественной войны проходила одна из самых масштабных и кровопролитных битв ХХ века – Сталинградская, которая коренным образом изменила ход Второй мировой войны. Поэтому внести свой вклад в сохранение памяти защитников считают своим долгов многие жители области. В рамках международной акции «Сад памяти» в городах и лесничествах Волгоградской области будут высажены более 600 тысяч деревьев. А в течение 2021 года благодаря волонтерам в регионе появятся новые саженцы на участках общей площадью более 230 га.
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