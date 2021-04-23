Годовое собрание акционеров Сбербанка состоялось по итогам 2020 года





Герман Греф подчеркнул, что рентабельность капитала по итогам 2020 года превысила 16% и это очень достойный результат для кризисного периода.

За прошлый год компания получила не только хорошие финансовые результаты, но и второй год подряд принимается решение о выплате рекордных для России дивидендов. В 2019 году Сбер заплатил дивиденды — 422,4 млрд рублей, за 2020 год Акционеры Сбербанка на годовом Общем собрании (ГОСА) утвердили решение выплатить такую же сумму в размере 422,4 млрд рублей — из расчёта 18,7 рубля на одну акцию (56% от чистой прибыли по МСФО), — а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 12 мая 2021 года.

Окончание срока выплаты дивидендов — 17 июня 2021 года. Это повышает и капитализацию Сбербанка и создаёт дополнительный интерес инвесторов к Группе Сбер. В дальнейшем, согласно Дивидендной политике до 2023 года, Сбер планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли.

Как отметил депутат и председатель комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков, половина дивидендных выплат Сбербанка, а это 211 миллиардов рублей, поступит в государственный бюджет, в Фонд Национального Благосостояния. На днях глава государства в своем послании к Федеральному собранию обозначил многочисленные меры социальной поддержки населения страны. Безусловно, дивиденды Сбербанка окажут существенное влияние на темпы решения задач, которые поставил перед нами глава государства. Не может не радовать, что эффективная деятельность крупнейшего банка России позволила ему направить огромные средства в бюджет. И это в свою очередь приведет к масштабному решению проблем граждан страны и окажет влияние на социально-экономическое развитие страны в целом. При этом Сбербанк инвестирует значительные средства в развитие проектов мирового технологического уровня, являясь одним из ведущих локомотивов инновационного развития страны

По словам Грефа, одной из важнейших вех 2020 года стал запуск нового бренда — Сбер. Это отразило переход Сбербанка от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Экосистема Сбера оказалась особенно востребованной в период самоизоляции, когда выросла роль онлайн-сервисов.

Как отметил Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета Сбербанка теперь мы говорим не о Сбербанке, а о Группе Сбер. Для чего была создана экосистема? Чтобы дать новые сервисы, новые возможности для клиентов Сбербанка, создать новые условия работы, повысить качество услуг, которые предоставляет как Сбербанк, так и те сервисы, которые входят в экосистему. Это делается в первую очередь для клиентов, для людей, которые работают с Группой Сбер. Мы в Правительстве считаем, что развитие сервисов, которые идут на пользу людям – абсолютно правильное направление.

Президент Сбербанка подчеркнул, что построение интегрированной экосистемы — одна из ключевых задач Стратегии развития до 2023 года. Сбер верит, что будущее — за экосистемами, так как их создание помогает напрямую соединить потребителей и производителей, исключает из процесса посредников, ведёт к снижению цен и повышает уровень удовлетворённости клиентов.

В финальной части своего выступления Герман Греф рассказал, что Сбер присоединился к глобальным ESG-инициативам под эгидой ООН и начал собственную системную ESG-трансформацию по трём направлениям: снижая собственное влияние на окружающую среду; помогая своим клиентам в ESG-трансформации бизнеса, консультируя их по вопросам управления экологическими и социальными рисками; развивая «зелёное» финансирование: " В рамках новой стратегии перед Сбером стоят значительные вызовы — и я совершенно убеждён, что все они нам по силам. Мы прошли большой путь от неповоротливого банковского динозавра к одной из самых технологичных компаний мира, но наш путь только начинается. Я благодарю всех наших акционеров, включая Правительство Российской Федерации, за веру в команду Сбера и поддержку нашей стратегии".















