29 афер и 78 покушений: волгоградца судят за крупный обман автостраховщиков





Перед судом в Волгограде предстанет 30-летний местный житель по обвинению в покушении на мошенничество в сфере страхования на сумму более 8 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела, по данным следствия, был участником организованной группы, промышлявшей обманом страховых компаний. Всего в состав ОПГ входило 19 лиц, которые занимались инсценировками ДТП с целью получения страховых возмещений.

В указанный период участниками организованной группы причинен ущерб пяти страховым компаниям на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Мужчина обвиняется в совершении 29 эпизодов мошенничества в сфере страхования, совершенных в составе организованной группы, и 78 эпизодах покушения на мошенничество.

Также фигуранту уголовного дела вменяется покушение на мошенничество в сфере страхования в сумме свыше 8 млн рублей путем предъявления в страховые организации заведомо подложных документов о фиктивных ДТП. При этом страховые возмещения фактически не были выплачены благодаря бдительности служб безопасности страховых организаций и вмешательству правоохранительных органов.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину мужчина полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовные дела в отношении 13 сообщников обвиняемого, в том числе организатора преступной группы, в настоящее время находятся на стадии расследования. Трое сообщников ранее приговорены к различным срокам лишения свободы, уголовные дела в отношении еще двоих соучастников находятся на рассмотрении в суде.



