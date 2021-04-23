ДТП с фурами затруднило движение на трассе Волгоград-Москва





Две фуры столкнулись сегодня на трассе Волгоград-Москва во Фроловском районе Волгоградской области, пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на 813 км автодороги, где ведутся ремонтные работы, произошло ДТП с участием грузовика "Фредлайнер", перевозившего металлопрокат, и автомобиля "ДАФ", который вез канцтовары.





По предварительным данным, водитель "Фредлайнера" не справился с управлением. В результате ДТП пострадал водитель грузовика "ДАФ". Он госпитализирован.

Движение на данном участке реверсивное, на месте работают сотрудники ДПС. Дорогу в настоящее время пытаются освободить от поврежденного транспорта, чтобы он не мешал движению.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области