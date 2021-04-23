Общество

ВТБ: спрос на курорты Кубани вырос в 2,7 раза накануне майских праздников

Общество 23.04.2021 16:24 Новости компаний
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23.04.2021 16:24 Новости компаний


В апреле расходы жителей России на туры, авиабилеты, гостиницы и аренду авто в Краснодарский край превысили 138 млн рублей – это более чем в 2,5 раза выше показателей 2019 года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.
Во второй месяц весны россияне потратили на бронирование гостиниц в Краснодарском крае свыше 108 млн рублей – в три раза больше, чем в допандемийном 2019 году. Двукратный рост зафиксирован на авиаперелеты и туры: выручка авиакомпаний и турагентств составила 27,8 млн руб. Также в преддверии майских праздников в четыре раза выросли обороты компаний по аренде автомобилей.
Спрос на отели Черноморского побережья в апреле ожидаемо увеличился в сотни раз к аналогичному месяцу 2020 года, когда были введены ограничения в связи с COVID-19. Аналогичная динамика прослеживается на авиабилеты, турпутевки и прокат авто.
Расходы на внутренний туризм в целом по России также существенно выросли. На бронирование гостиниц в апреле путешественниками потрачено свыше 550 млн рублей (рост +60% к апрелю 2020 года). Между тем, по данным эквайринга ВТБ, в целом по России траты на авиабилеты и туры по стране не восстановились к допандемийному уровню и составили по итогам трех недель апреля около 4 млрд рублей – на 16% меньше, чем два года назад. Российские авиакомпании и туроператоры переориентировались на внутренние направления, однако полностью компенсировать выручку, выпадающую из-за коронавирусных ограничений, им пока не удалось.
В 3,5 раза выросла выручка гостиниц Калининграда, втрое - Краснодарского края. В 2,5 раза вырос спрос на бронирование гостиниц в Московской и Нижегородской областях, вдвое – в местах размещения на Алтае и в Екатеринбурге, в 1,5 раза – на Ставрополье. На 70% увеличили выручку отели Байкала, на 60% - Ленинградской области и Казани, на 40% - в Санкт-Петербурге. Рекордный всплеск интереса туристов ощутили в Териберке Мурманской области – там выручка гостиниц к 2019 году увеличилась почти в 9 раз.
«Параллельно с ростом интереса россиян к внутреннему туризму активно развивается инфраструктура. Поэтому на майские праздники многие россияне выбрали внутренние направления для традиционного весеннего отдыха и начали активно бронировать туры по России на лето, а также отправились за город. Мы ожидаем, что в течение длинных майских выходных и в летний сезон выручка российских гостиниц и туроператоров, специализирующихся на российских направлениях, может кратно вырасти даже к допандемийному 2019 году. Этому будет способствовать как ограничение на зарубежные поездки, связанное с пандемией, так продление госпрограммы кешбэка на внутренний туризм. Кроме того, дополнительную выручку турагентства получат за счет роста популярности детских оздоровительных лагерей, половина стоимости которых будет возвращаться родителям от государства», - комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

 

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