



Стали известны данные о наиболее отличившихся участниках прошедшего в Волгограде 21 апреля несанкционированного митинга. Всего было составлено 10 административных протоколов, из которых 9 – за участие в незаконной акции, и один – за потребление наркотиков. Фамилии привлеченных к административной ответственности активистов опубликованы на сайте Центрального районного суда. Дополнительные сведения ИА «Высота 102» предоставил источник в профильных структурах. Как выяснилось, ряд фигурантов имели криминальное прошлое.

Единственным несовершеннолетним из 10 активистов, попавших в поле зрения правоохранителей, оказался 11-классник из школы №55 Советского района («Долина знаний»). Среди «героев» акции в поддержу Алексея Навального есть и уже знакомые общественности лица. Один из них – так называемый рыцарь в доспехах . В таком обличии явился на аналогичную акцию, которая прошла 31 января в центре Волгограда, 20-летний Тимофей Андронов. Накануне суд привлек его к административной ответственности за участие в очередной несогласованной акции уже в обычном одеянии.

Самый известный навальновец, задержанный волгоградскими полицейскими на митинге – это 29-летний Иван Ларкин, житель города Долгопрудный Московской области. В ходе митинга он вел себя весьма экстравагантно, был заводилой – призывал собравшихся не вносить квартплату, не погашать кредиты и бороться с режимом. Накануне молодой человек получил 10 суток ареста за употребление наркотических веществ без назначения врача. В отношении него силовики проводят проверку на предмет возбуждения уголовного дела (ст.212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования »). Данное уголовное преступление карается наказанием в виде штрафа, либо принудительных работ, либо тюремного наказания на срок до 5 лет.





Ларкин далеко не впервые оказывается в центре скандальных историй. Начиная с 2020 года, в Москве его уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Политического активиста уличали в нарушении установленного порядка проведения митингов; невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения; неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.

Также среди задержанных силовиками оказались как минимум двое ранее судимых участников митинга. Это 34-летний Павел Петров (ст.158 УК РФ - «Кража») и 21-летний Макаренко, студент ВолГТУ (ч.1 ст.112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Еще один буйный участник протестной акции 31-летний специалист коллекторского бюро Дементьев. Примечательно, что молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере.