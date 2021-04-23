Банк «Открытие» выиграл конкурс АСВ по выплатам вкладчикам банка «НЕЙВА»

Экономика 23.04.2021 14:31
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23.04.2021 14:31
Банк «Открытие» выбран банком-агентом для осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам ООО банк «НЕЙВА» (г. Екатеринбург), по итогам конкурса, проведенного государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, «Открытие» стал единственным агентом по выплатам в рамках данного страхового случая, наступившего 16 апреля 2021 года.
Банк «Открытие» будет осуществлять прием заявлений и выплату возмещения вкладчикам банка «НЕЙВА» в течение года, начиная с 26 апреля 2021 года. Для снижения времени ожидания в очередях до минимума «Открытие» предлагает гражданам заранее записаться на визит в отделения онлайн. Это позволит получить приоритетное обслуживание в выбранном офисе в удобное время.
Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая капитализированные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Ознакомиться со списком офисов, осуществляющих выплаты, и режимом их работы, можно здесь. Работа отделений Свердловской области, производящих выплаты, на период повышенного клиентопотока продлена до 20 часов.
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