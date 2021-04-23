Происшествия

В Волгограде эвакуируют торговые центры

Происшествия 23.04.2021 10:52
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23.04.2021 10:52


Сразу несколько торговых центров эвакуируют сегодня утром в Волгограде. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщают очевидцы. Полиция, пожарные, кинологи и другие экстренные службы в настоящее время работают в "Парк Хаусе" и "Мармеладе" в Дзержинском районе. Проводится эвакуация персонала и посетителей. В правоохранительных органах информацию не комментируют. По предварительным данным, это связано с поступившими анонимными угрозами о минировании. 
Отметим, что подобные происшествия происходят регулярно. Два дня назад в Волгограде из-за такого анонимного сообщения был эвакуирован ТЦ "Акварель" в Советском районе. 

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