В Волгограде эвакуируют торговые центры

Происшествия 23.04.2021 10:52
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23.04.2021 10:52
Сразу несколько торговых центров эвакуируют сегодня утром в Волгограде. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщают очевидцы. Полиция, пожарные, кинологи и другие экстренные службы в настоящее время работают в "Парк Хаусе" и "Мармеладе" в Дзержинском районе. Проводится эвакуация персонала и посетителей. В правоохранительных органах информацию не комментируют. По предварительным данным, это связано с поступившими анонимными угрозами о минировании.
Отметим, что подобные происшествия происходят регулярно. Два дня назад в Волгограде из-за такого анонимного сообщения был эвакуирован ТЦ "Акварель" в Советском районе.
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