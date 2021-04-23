



Абсолютное большинство жителей Южного федерального округа, как и остальных россиян полагают, что, несмотря на прогнозы некоторых экспертов о глобальной цифровизации, через 10 лет все еще останутся банковские карты, наличные деньги и классические банковские офисы. При этом цифровые валюты, не смогут в ближайшее десятилетие полностью заменить привычные средства платежей. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

35% опрошенных жителей юга полагают, что банковские карты через 10 лет не исчезнут, потому что не везде можно будет расплатиться гаджетом. Еще 18% считают, что для полного исчезновения банковских карт потребуется больше времени, чем 10 лет.

При этом 32% опрошенных выразили мнение, что карты через 10 лет останутся только для подстраховки, а у 15% респондентов есть уверенность, что карты полностью исчезнут к 2030 году, потому что смартфоном, часами или с помощью биометрии платить удобнее.

Сторонников сохранения наличных денег через 10 лет оказалось еще больше, чем банковских карт - 78%. По мнению 39% южан, упразднять наличные не надо, поскольку у людей должна быть возможность выбора. Исчезновение наличных через 10 лет прогнозируют 22% опрошенных.

Только 15% жителей ЮФО полагают, что через 10 лет все расчеты будут производиться цифровой валютой (криптовалюты и цифровой рубль). 49% считают, что цифровая валюта будет использоваться для части операций. При этом 31% респондентов заявили, что цифровая валюта не сможет заменить традиционную. Еще 5% признались, что не знают, что такое цифровая валюта.

Более 90% опрошенных верят в то, что через 10 лет сохранятся банковские офисы. По мнению 48%, отделения банков сохранятся, но в ограниченном количестве. Еще 44% считают, что банковские отделения останутся, потому что людям важно туда обращаться при необходимости. Только 8% полагают, что через 10 лет все функции банковских офисов уйдут в онлайн.

65% южан считают, что и через 10 лет большинство банков по-прежнему будут предоставлять классические финансовые услуги. По мнению 35% опрошенных, банки к 2030 году превратятся в универсальные экосистемы с набором финансовых и нефинансовых услуг.

*Опрос проведен 12-16 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.