Здоровых и крепких волгоградцев ждут в рядах пограничных войск

Общество 23.04.2021 09:14
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23.04.2021 09:14
Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области проводит набор кандидатов на военную службу по контракту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ведомства, новобранцам будут платить от 38 тысяч рублей, а после шести лет службы пограничники могут получить военную ипотеку.
Для поступления на службу кандидатам нужно пройти медицинское освидетельствование, проверку уровня физической подготовки и профессиональный психологический отбор. Желающие пойти в пограничники должны быть старше 18 лет, иметь категорию годности к военной службе «А» или «Б», среднее полное образование (если отслужили в армии) или высшее профессиональное, если службу по призыву не проходили. Важным критерием отбора является отсутствие иностранного гражданства, в том числе у близких родственников, и судимости, включая погашенную.
В пресс-службе отметили, что пограничникам предоставляется служебное жилье, бесплатная медпомощь, включая лечение в военно-медицинских учреждениях ФСБ. Детям военнослужащих места в детсадах выделяются в приоритетном порядке.
По вопросам оформления на службу обращаться в отдел кадров по адресу: Волгоград, ул. Лесогорская, 67 А или по телефонам 8-(8442)-39-68-54, 8-(8442)-39-68-45, 8-927-259-92-06 с 09.00 до 17.00.
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