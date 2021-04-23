Экономика

Банк «Открытие» стал победителем премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS

Экономика 23.04.2021 09:28
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23.04.2021 09:28


Банк «Открытие» победил в номинации «Командный лидер клиентского сервиса» самой престижной профессиональной премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
За победу в номинации «Командный лидер клиентского сервиса» боролись 10 номинантов из разных сфер бизнеса – крупные российские банки, промышленные предприятия, компании мобильной связи.
Банк «Открытие» представлял управляющий директор блока клиентского сервиса Павел Митин. Профессиональное жюри высоко оценило работу банка «Открытие» по управлению качеством сервиса в сети, присудив ему победу.
СХ WORLD AWARDS - самая большая (более 200 номинантов), известная и признанная участниками рынка профессиональная премия в индустрии клиентского опыта.
Каждый год премия СХ WORLD AWARDS определяет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась 21 апреля в отеле «Ренессанс Москва Монарх».

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