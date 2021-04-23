Банк «Открытие» стал победителем премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS

Экономика 23.04.2021 09:28
0
23.04.2021 09:28
Банк «Открытие» победил в номинации «Командный лидер клиентского сервиса» самой престижной профессиональной премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
За победу в номинации «Командный лидер клиентского сервиса» боролись 10 номинантов из разных сфер бизнеса – крупные российские банки, промышленные предприятия, компании мобильной связи.
Банк «Открытие» представлял управляющий директор блока клиентского сервиса Павел Митин. Профессиональное жюри высоко оценило работу банка «Открытие» по управлению качеством сервиса в сети, присудив ему победу.
СХ WORLD AWARDS - самая большая (более 200 номинантов), известная и признанная участниками рынка профессиональная премия в индустрии клиентского опыта.
Каждый год премия СХ WORLD AWARDS определяет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась 21 апреля в отеле «Ренессанс Москва Монарх».
Реклама
Банк «Открытие»: котировки железной руды выросли на 15% с начала апреля этого года23.04.2021 11:37
Экономика 23.04.2021 11:37
В Волгограде эксперты оценили ситуацию с импортозамещением на рынке «нержавейки»23.04.2021 07:55
Экономика 23.04.2021 07:55
Банк «Открытие» стал генеральным партнером российского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ22.04.2021 20:51
Экономика 22.04.2021 20:51
ВТБ: траты жителей ЮФО за рубежом весной в 2 раза ниже, чем до пандемии22.04.2021 20:37
Экономика 22.04.2021 20:37
Банк «Открытие»: регулятор может повысить ключевую ставку на 50 б.п.22.04.2021 19:47
Экономика 22.04.2021 19:47
Новые назначения в департаменте инвестиционного бизнеса банка «Открытие»22.04.2021 19:35
Экономика 22.04.2021 19:35
Перспективы рынка нержавеющей стали обсудят на международной конференции в Волгограде22.04.2021 15:43
Экономика 22.04.2021 15:43
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях22.04.2021 15:28
Экономика 22.04.2021 15:28
Сбер запустил второй страховой продукт по подписке в Поволжье22.04.2021 13:05
Экономика 22.04.2021 13:05
Банк «Открытие»: с начала пандемии финансовые показатели восстановила треть предпринимателей22.04.2021 12:17
Экономика 22.04.2021 12:17
ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах22.04.2021 11:36
Экономика 22.04.2021 11:36
Эксперты обсудили вопросы кибербезопасности в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера22.04.2021 11:10
Экономика 22.04.2021 11:10
Банк «Открытие»: рынки позитивно оценили инициативы Президента22.04.2021 09:41
Экономика 22.04.2021 09:41
Банк «Открытие» примет участие в финансировании строительства первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса21.04.2021 20:01
Экономика 21.04.2021 20:01
Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие»21.04.2021 18:35
Экономика 21.04.2021 18:35
Реклама