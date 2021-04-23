Экономика

Банк «Открытие»: котировки железной руды выросли на 15% с начала апреля этого года

Экономика 23.04.2021 11:37
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23.04.2021 11:37


Котировки растут на фоне высокого спроса на сталь в Китае, игнорируя ограничения производства металла в крупнейшем сталелитейном городе Таньшань, где городские власти пытаются снизить объемы выбросов.
Пресс-служба банка предоставила ИА «Высота 102» комментарий Даниила Каримова, управляющего директора сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research».
"В ожидании снижения производства при сохранении сильного роста спроса участники рынка ожидают рост импорта стальной продукции в 2021 г. в Китай, что на фоне глобального дефицита мощностей приведет к дальнейшему росту цен на сталь в Азии и мире. Более высокие цены на стальной прокат стимулируют предприятия Китая, не попавшие под ограничения, наращивать загрузку мощностей, компенсируя снижение в г. Таньшань.
При этом китайские предприятия стараются выполнить хотя бы минимальные требования экологичности и увеличивают спрос на железорудное сырье высокого качества. Так, стоимость ЖРС с содержанием железа выше Fe 65% уже превысила $200 за тонну, тогда как цена на ЖРС Fe 62% на 22.04.2021 составила $179 за тонну.
Участники рынка указывают, что котировки железной руды остаются высокими на фоне отсутствия аналогичных ограничений в других крупных сталелитейных городах, например г. Ханьдань в Хэбэе, введение которых ранее предполагалось.
Важным значимым риском для котировок ЖРС может стать попытка Китая ввести дополнительные меры по ограничению и контролю за ростом цен на железную руду, однако, чтобы этот риск реализовался и оказал давление на цены, Правительству КНР необходимо перейти от словесных интервенций к реальным действиям".

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