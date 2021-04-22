Новые назначения в департаменте инвестиционного бизнеса банка «Открытие»

Экономика 22.04.2021 19:35
0
22.04.2021 19:35
Департамент инвестиционного бизнеса банка «Открытие» укрепил свою команду. В нее вошли Артем Усманов, Алексей Хабаров и Андрей Юматов, а Алексей Зайцев, уже работающий в банке, занял новую должность – сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Артем Усманов назначен директором по работе с эмитентами отдела рынков капитала и финансирования управления инвестиционных банковских продуктов и решений. В этой должности он будет отвечать за организацию и сопровождение сделок по размещению локальных облигаций и еврооблигаций. Артем имеет 10-летний опыт работы на финансовых рынках. Занимал позиции старшего аудитора в KPMG и аналитика по долговым рынкам в BCS Global Markets. В банк «Открытие» перешел из SberCIB, где принимал участие в проектах по размещению еврооблигаций, рублевых облигаций, управлению обязательствами, а также рейтинговому консультированию для ведущих российских корпоративных эмитентов.
Алексей Хабаров назначен управляющим директором управления инвестиционных банковских продуктов и решений. Сфера его профессиональной ответственности – развитие направлений ЕСМ (организация размещений акций компаний на рынках акционерного капитала) и M&A (консультирование компаний по сделкам слияний и поглощений и привлечение инвесторов в капитал). За плечами Хабарова 15 лет работы в ведущих международных и российских инвестиционных банках UBS и Citigroup Global Markets в Москве и Лондоне. До прихода в «Открытие» работал в UBS, где отвечал за предоставление инвестиционно-банковских услуг компаниям потребительского сектора, АПК, розничной торговли и электроэнергетики в России и СНГ.
Андрей Юматов назначен заместителем директора департамента инвестиционного бизнеса по глобальным рынкам. Обладает 25-летним опытом работы в финансовой отрасли, из них 20 лет занимает руководящие должности. В 1995 году с отличием окончил факультет международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Свою карьеру начал в 1995 году в Банке Австрия Кредитанштальт, где руководил продажами и торговлей на глобальных рынках. В дальнейшем работал в ЮниКредит Банке, Deutsche Bank, ВТБ, БКС Глобал Маркетс, возглавлял направление private banking в МКБ.
Алексей Зайцев перешел на должность руководителя торговых операций департамента инвестиционного бизнеса. Он будет отвечать за управление риском торговых позиций департамента, развитие инфраструктуры торговых операций, расширение продуктовой линейки в части операций на глобальных рынках. Ранее Алексей работал начальником управления операций с товарными активами и продуктами фондирования и отвечал за операции фондирования (РЕПО и МБК) и операции с драгоценными металлами. В 1994 году окончил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации по специальности международные экономические отношения. Свою профессиональную карьеру начал в 1993 году в Международном Московском Банке. Далее работал в Сбербанке и SberCIB. В банке «Открытие» работает с мая 2017 года.
Реклама
Банк «Открытие»: регулятор может повысить ключевую ставку на 50 б.п.22.04.2021 19:47
Экономика 22.04.2021 19:47
Перспективы рынка нержавеющей стали обсудят на международной конференции в Волгограде22.04.2021 15:43
Экономика 22.04.2021 15:43
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях22.04.2021 15:28
Экономика 22.04.2021 15:28
Сбер запустил второй страховой продукт по подписке в Поволжье22.04.2021 13:05
Экономика 22.04.2021 13:05
Банк «Открытие»: с начала пандемии финансовые показатели восстановила треть предпринимателей22.04.2021 12:17
Экономика 22.04.2021 12:17
ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах22.04.2021 11:36
Экономика 22.04.2021 11:36
Эксперты обсудили вопросы кибербезопасности в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера22.04.2021 11:10
Экономика 22.04.2021 11:10
Банк «Открытие»: рынки позитивно оценили инициативы Президента22.04.2021 09:41
Экономика 22.04.2021 09:41
Банк «Открытие» примет участие в финансировании строительства первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса21.04.2021 20:01
Экономика 21.04.2021 20:01
Татьяна Нестеренко войдет в правление банка «Открытие»21.04.2021 18:35
Экономика 21.04.2021 18:35
Банк «Открытие» продолжает расширять партнерскую сеть21.04.2021 17:51
Экономика 21.04.2021 17:51
ВТБ на треть увеличит число клиентов среднего и малого бизнеса21.04.2021 17:37
Экономика 21.04.2021 17:37
Олег Савченко рассказал о своем взгляде на развитие Заволжья21.04.2021 14:58
Экономика 21.04.2021 14:58
ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году21.04.2021 12:07
Экономика 21.04.2021 12:07
Энергетики войдут в положение. Чтобы подсказать выход из него21.04.2021 11:08
Экономика 21.04.2021 11:08
Реклама